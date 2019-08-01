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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: REUTERS, AFP, AP
01.08.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

BMW’nin net karı 1.5 milyar Euro’ya geriledi

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BMW’nin net karı 1.5 milyar Euro’ya geriledi

BMW Grubunun net karı bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.7’lik düşüşle 1 milyar 480 milyon Euro’ya geriledi.

BMW Grubundan yapılan açıklamada, grubun net karının, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 76 milyon Euro iken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 28.7’lik düşüşle 1 milyar 480 milyon Euro seviyesine düştüğü bildirildi. Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin de yüzde 3 artarak 24 milyar 993 milyon Euro’dan 25 milyar 715 milyon Euro’ya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin karının gelecekteki hareketlilik (elektrikli otomobiller) için yapılan ön harcamalardan (fabrika makine ve alet) etkilendiği belirtildi.

BMW’nin net karı 1.5 milyar Euro’ya geriledi

REKOR KIRDI
Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, ikinci çeyrekte dünya genelinde otomobil satışlarını yüzde 1.5 artırarak 647 bine yükselterek rekor kırdı. Bu rekorda Çin’deki ortak girişim olan BMW Brilliance Automotive’nin büyük katkısı oldu. Şirketin ilk çeyrekte motosiklet ve maxi-scooter satışları da yüzde 6.8 artırarak 54 bin 582’e ulaştı. Şirket buradaki geliri de yüzde 10.5 artarak 727 milyon Euro’ya yükseldi.

BMW’nin net karı 1.5 milyar Euro’ya geriledi

İLK YARIDA 48.2 MİLYAR GELİR
BMW, yılın ilk yarısında 1 milyon 242 bin 507 otomobil satarak, gelirini yüzde 0.8 artırdı. İlk yarıda 48 milyar 177 milyon Euro gelir elde eden Alman şirketi, vergi ve faiz öncesi karını da 2 milyar 790 milyon Euro olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde şirketin bu karı 5 milyar 446 milyon Eur olarak kayıtlara geçmişti.

BMW’nin net karı 1.5 milyar Euro’ya geriledi

25 FARKLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
Düşüşte AB yetkililerinden gelen cezanın etkili olduğu belirtiliyor. Küresel otomobil üreticileri, ABD, Çin ve Avrupa’da satışları azalması, hammadde de artan maliyet baskısı ve elektrikli otomobiller için pahalı yeni teknolojilere yatırım yapma gibi zorluklarla mücadele ederken, BMW bu yıl için öngörülen finansal hedeflere ulaşma yolunda olduğunu bildirdi. BMW, haziranda yaptığı açıklamada, elektrikli otomobiller için çalışmalarını artırarak, 2023 yılına kadar (daha önce hedefi 2025 yılına kadardı) 25 farklı elektrikli otomobil üretmeyi planladığını bildirmişti.

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