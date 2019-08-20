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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: dpa
20.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

BKA yeniden yapılandırılacak

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BKA yeniden yapılandırılacak

Almanya’da güvenlik birimlerinin aşırı sağcı gruplar ve terör örgütleri ile daha etkin mücadele edebilmesi için yeniden yapılandırılması ve daha donanımlı hale getirilmesi planlanıyor. Süddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR yayın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) konuyla ilgili bir rapor hazırladı.

BUNA göre, BKA’nın aşırı sağcı terör oluşumlarıyla ilgili soruşturmalarını yeni bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kurum bünyesinde, İnternette Nefret Suçlarıyla Mücadele Birimi kurulacak. Bu birim internette nefret suçu işleyenleri daha yoğun şekilde takibe alacak. Söz konusu paylaşımlar daha uzun süre saklanacak ve güvenlik birimlerinin bu paylaşımı yapanlara erişimi daha kolay hale getirilecek.
Ayrıca teşkilatın personel sayısının da artırılması planlanıyor. Raporda, BKA’nın 440 kişiye kadar yeni personele gereksinim duyduğuna vurgu yapıldı. Aynı şekilde iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda da aşırı sağla mücadele kapsamında çalışan daha fazla personel istihdam edilecek. Güvenlik birimleri sağ terörle mücadelede ağırlığı erken saptamaya verecek. Terör örgütleri ve ferdi hareket eden aşırı sağcıların faaliyetleri daha yakından takip edilecek. Böylece olası bir saldırı veya suikast tehlikesi önceden tespit edilerek, önlenmeye çalışılacak.

SAĞ YAPILANMADA ARTIŞ VAR
Basında yer alan haberlere göre, yeniden yapılandırma kararı silahlı aşırı sağcı yapılanmalardaki artış nedeniyle alındı. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin bir aşırı sağcı tarafından öldürülmesi ve Yeni Zelanda’daki cami saldırısının güvenlik birimleri için uyarı niteliği taşıdığına işaret ediliyor. Almanya’da her iki aşırı sağcıdan birinin şiddet eğilimli olduğu, 2018’de bu sayının 12 bin 700 olduğu belirtiliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre, şiddet eğilimli olarak nitelendirilen aşırı sağcıların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 3.2 artış kaydedildi.

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