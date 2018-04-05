Bizleri dışlayarak ülkenin sorunlarını çözemezsiniz
Macaristan İslam Hakları Koruma Derneği (MIJE), son dönemde ülkede artan İslamofobik saldırılar karşısında siyasetçilere ve medyaya sağduyu çağrısında bulundu.
MIJE’den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Macaristan’ın birçok kentinde Müslümanların yanı sıra yabancıların, turistlerin ve yağmurdan korunmak için başına şal takan Müslüman olmayan bir kadının bile baskıya, saldırıya maruz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, “İslam Macaristan’da 1916 yılından beri resmi din olarak tanınıyor. Macarların Macaristan’ı yurt edinmesinden beri Müslümanlar Macarlarla birlikte yaşıyor. Macar Müslümanlar Macaristan’ı kendi ülkeleri olarak görüyorlar” denildi.
Müslümanların Avrupa’nın parçası olduğu belirtilen, İslam’ın ise Avrupa’da ikinci büyük din olduğuna işaret edilen açıklamada, siyasilerin Müslümanlara karşı kullandığı dışlayıcı ifadelerin sorunları çözmeyeceği vurgusu yapıldı.
Ülkede medyanın da İslam ve Müslümanlarla ilgili ön yargılı yayınlar yaptığını, Müslümanların yaptığı açıklamaların ise basında ya hiç yer almadığı ya da çarpıtılarak yayımlandığı belirtildi.
8 NİSAN’DA SEÇİM VAR
Macaristan’da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa’nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor. Sığınmacıların ‘Avrupa’yı işgal ettiği’, ‘Hıristiyanlık değerlerini tehdit ettiği’ gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarda söylemişti.
Nüfusunun sadece yüzde 0.2’sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan’da 8 Nisan’da düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusu sığınmacılar ve İslam.
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