‘Bizim asıl rakibimiz Yeşiller’
Almanya’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de aşırı sol ile aşırı sağın sandıktan en güçlü parti olarak çıkması üzerine başlayan tartışmalara, CSU Lideri Markus Söder de katıldı.
BAŞBAKAN Angela Merkel ve CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e yönelik eleştirilere karşı uyaran Söder, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Son eyalet seçimlerinin hepsi yeni eyaletlerde yapıldı. Yeni eyaletlerde AfD en büyük sorun. Buradaki sonuçları tüm ülkeyle kıyaslama yanlışına karşı uyarıyorum. Şunu unutmayalım. Doğu’da seçimi kaybedebilirsiniz. Ama Batı’da kazanmak zorundasınız. Bavyera’da, Baden Württemberg’te ve Kuzey Ren Vestfalya’da seçimi kazanamayan, Almanya’da yönetici güç olamaz. Biz kimin rakibimiz olduğuna iyice bakmalıyız. Sadece bizim sağımıza odaklanmamalıyız. Bizim asıl rakibimiz Yeşiller. Onları çok daha fazla dikkate almalıyız.”
Söder, 2021’de yapılacak olağan genel seçimlere kadar Merkel’in başbakan olarak kalacağını söyledi.
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