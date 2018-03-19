Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı’nın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta açılış konuşmasını yapan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, vefatının 81’inci yılında minnetle anılan İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı ve eserlerinin bilinmesinin, anlaşılmasının Avrupa’da yaşayan Türkler için de oldukça önemli olduğunu söyledi. Yorulmaz, Türk milletinin yeniden var olma mücadelesinde büyük rol oynayan Mehmet Akif Ersoy’u anmanın ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguladı.

‘SÖZÜNÜN ERİYDİ’

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’de ve Avrupa’da birçok şehirde Mehmet Akif’in hayatını anlattığını belirterek, Türk toplumunun şairi yeterince tanımadığını kaydetti. Bakiler, “İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında Mehmet Akif’in büyük katkıları olmuştur, ancak Akif’i tanımayan toplumlar şairin kıymetini ve Türk tarihi açısından önemini anlayamazlar” diye konuştu. Mehmet Akif’in Türkiye’nin sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen bir kişi olduğunu vurgulayan Bakiler, Akif’in, Türkçeyi çok iyi bilen ve bununla beraber 4 farklı lisanı iyi seviyede konuşan bir kişi olduğunu söyledi.

Bakiler, “Mehmet Akif, sözünün eri ve dürüst bir insandı. Bir arkadaşına verdiği söze bağlı kalarak arkadaşının çocuklarını sahipleniyor ve yüksek eğitim tahsiline kadar bu çocuklarla ilgileniyor” dedi.



Yavuz Bülent Bakiler

‘CEHALET KARŞITI’

Akif’in hayatının şiirlerinden daha muhteşem olduğunu anlatan Bakiler, şairin en önemli eseri ‘Safahat’ın en değerli bölümünün ‘Asım’ olduğunu belirterek, bu kısımda Türk gençlerinin nasıl kendilerini yetiştirmeleri gerektiği yönünde öğütler verdiğini vurguladı.

“Bizim Akif gibi kahramanlara ihtiyacımız var” diyen Bakiler, Mehmet Akif’in cehalet karşıtı biri olduğunu, ilim çağında, ırk ayrımı yapmaksızın İslam toplumlarının ilimden uzak olduğunu şiirlerinde anlattığını söyledi.



Mehmet Cemal Çiftçigüzeli



‘İSYANLARI BASTIRDI’

Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli de vakfın kuruluş süreci ve çalışmalarına ilişkin dinleyicileri bilgilendirdi. Çiftçigüzeli, Mehmet Akif’in baş yazar olarak çıkarttığı ‘Sebil-ur Reşat’ dergisinin Osmanlı ve İslam coğrafyasındaki etki ve katkılarını aktardı.

Kurtuluş Savaşı döneminde ülkenin çeşitli bölgelerinde isyanlar çıktığını belirten Çiftçigüzeli, “Kimi isyanlar askeri güçle bastırılamıyor ve devreye Akif giriyordu. Mehmet Akif Ersoy, Konya’da ortaya çıkan isyanı bastırmak üzere Konya’ya gönderiliyor. Akif, Konya’daki isyanı bastırarak buradaki isyancıları Kurtuluş Savaşı’na yönlendiriyor” şeklinde konuştu.

Konferansa katılan davetliler, daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını anlatan fotoğraf sergisini gezdi.



Mehmet Ferden Çarıkçı (sağda) Asip Kaya (solda).





Ayşe Yorulmaz







