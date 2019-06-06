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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.06.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

'Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız'

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'Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız'

Draxler, Neymar'ın masum olduğuna inanıyor

ALMAN milli takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz Rusya maçı hazırlıklarını Aachen'da sürdüren Alman milli takımının antrenman maçını 20 binden fazla taraftar izledi. Bundesliga'nın eski takımlarından ve şimdilerde Alman 4.Ligi'nde mücadele eden Alemannia Achen'ın maçlarını oynadığı statta yapılan antrenman büyük ilgi gördü.

Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız
Isınma hareketlerinden sonra milli takım kadrosunda bulunan futbolculardan iki takım oluşturuldu. İlkay Gündoğan'ın yer aldığı takım maçı Reus'un attığı iki golle 2-1 kazandı. Yapılan antrenmanda mülteci çocuklar mili kalecilere penaltı atışı da kullandı. Alman milli takımı yöneticileri, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası sonrası, milli takımı ve taraftarları buluşturma kararı almıştı. Bu karar gereği taraftarlar ile futbolcular buluşmuş oldu.
Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız
Daha önce Hollanda'yı 3-2 yenen Almanya, gruptaki ikinci maçını Beyaz Rusya ile cumartesi akşamı saat 20.45.'de oynayacak.

MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUM
Alman milli takımın yıldız oyuncusu dün milli takım maçları öncesi basın toplantısı düzenledi. Draxler, bir soru üzerine Paris St. German'dan takım arkadaşı Neymar'a sahip çıktı. Neymar ile ilgili suçlamaların sorulduğu Draxler “Şu an zor bir dönem geçiriyor. Geride kalan sezonda da sıkıntıları oldu. Ben onun masum olduğuna inanıyorum. Ona yönelik yapılan suçlamaların gerçekleştiğine inanmıyorum. Bu yüzden takım arkadaşları olarak onun arkasındayız. Bizim tam desteğimizi alıyor. Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız. Onun bir an önce futbola odaklanmasını umut ediyoruz” dedi.

Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız

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