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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA - DHA / Fotoğraflar: AA, DHA, İHA
13.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

‘Bize her yer Trabzon’

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‘Bize her yer Trabzon’

Almanya’nın Dortmund kentindeki merkezi bir meydana ‘Trabzon Meydanı’ ismi verildi. Emil-Schumacher, Bundes ve Rheinische caddelerinin kesiştiği meydanda düzenlenen açılış töreninde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau meydanın yeni isminin yazıldığı tabelayı birlikte açtı.

ZORLUOĞLU, buradaki konuşmasında, Dortmund şehriyle kardeş şehir protokolü imzalanmasının üzerinden geçen 5 yılda iki kent arasındaki ortaklıkta hatırı sayılır mesafe aldıklarını, yapacakları çalışmalarla kardeş şehir ilişkisinin çok daha kurumsal bir yapıya kavuşacağından emin olduğunu söyledi. İki şehir arasında birlikte hareket edilebilecek pek çok alan bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, “Eğitimden kültüre, bilimden spora, kültürden ekonomi ve ticarete kadar birçok alanda birlikte gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler bulunduğunu ve birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugün açılışını yaptığımız Dortmund Trabzon Meydanı, sadece ilişkilerimize ivme kazandırmayacak, aynı zamanda iki şehrin halklarını da birbirine daha fazla yakınlaştıracaktır” dedi.

‘Bize her yer Trabzon’

Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Zorluoğlu, “Trabzon-Dortmund kardeş şehir ilişkisine kuruluşundan bugüne kadar katkı yapan uyum meclisi üyelerine, Türk ve Alman sivil toplum kuruluşlarına, Trabzon dernekleri yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Trabzon Meydanı’nın her iki şehrin insanlarına da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Bize her yer Trabzon’

‘BÜYÜK DOSTLUKLAR GELİŞTİRDİK’
Dortmund Belediye Başkanı Sierau da yıllar önce Türkiye ve Trabzon’dan gelip bu şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunanlara teşekkür etmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Sierau, “Kardeş şehir olduktan sonra büyük dostluklar geliştirdik ve bugün bunun meyvesini alıyoruz. Birlikte birçok konuyu konuştuk. Trabzon’dan çok sayıda insanın Dortmund’a gelmesinden dolayı memnunuz. Şehrimizde kardeş şehrimizin isminin yer aldığı bir meydanın olmasından büyük kıvanç duyuyorum” dedi.

‘Bize her yer Trabzon’

‘HAYIRLI, UĞURLU OLSUN’
Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise şöyle konuştu: “Geçen yıl ziyaret ettiğim Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ile Dortmund ile Trabzon Belediyelerinin kardeş şehir ilişkilerinin yeniden canlandırılması için mutabık kalmıştık. Başkonsolosluk bölgemde yer alması ve bir Trabzonlu olmamdan dolayı, böyle bir meydanın açılışında bulunmak beni çok mutlu etti. Burası artık sadece Trabzonluların değil, tüm Türklerin bir adresi olmuş anlamına geliyor. Yine de bizim sloganımız olan ‘Bize her yer Trabzon’ demek istiyorum. Her iki şehir belediyesine ve vatandaşlarına hayırlı, uğurlu olsun.”
Horonların tepildiği, kemençelerin çalındığı açılışa, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, dernek yöneticileri ve çevre sakinleri katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Dortmund Belediyesi, 2014 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir ilan edilmişti.

‘Bize her yer Trabzon’

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