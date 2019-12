‘Biz yaptık, övgüyü Merkel aldı’

GENEL Kurulda seçilen beş SPD Genel Başkan Yardımcısı arasından delegenin en yüksek oyunu alarak seçildiniz. Bu kadar yüksek oy bekliyor muydunuz?

Aslında adaylığım da sürpriz oldu. Önceden adaylığı planlamamıştım. Aldığım oy ve verilen destek de sürpriz oldu. Çok mutluyum. Hem sorumluk aldım hem de büyük destek verildi.

Yapılan son anketlere göre SPD’nin konumu yüzde 11’erde. Böyle bir SPD’yi nasıl ayağa kaldırmayı planlıyorsunuz?

Daha işe başlamadık. Bu yüzden bu anketler ne kadar çabuk ve ne zaman yapıldı bilmiyoruz. Bunlara ilişkin bir yorumda bulunamam. Biz yeni seçildik. Eş genel başkanlarımız daha yeni seçildi. Eskiden 100 gün çalışma izni vardı. Yani, “100 gün bekleyelim, ne yapacaklar. Bir programı dinleyelim” denilirdi. Yani zaman verilirdi. Maalesef günümüzde her şey hızlı olduğu için artık kimse kimseye böyle bir zaman tanımıyor. O yüzden de, “Biraz sabır” diyorum. Ben umutluyum, heyecanlıyım, sorumluluk almak için geldim. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

‘ŞU KOALİSYON BİR BİTSİN...’

SPD oylarının son 10 yıldaki düşüşünün nedenleri nelerdir?

Sebepler çok. Ancak şu kesin. ‘Büyük koalisyonun’ bize yaramadığı herkesçe biliyor. Bizim yaptığımız işlerin sonuçlarından Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi yararlandı ve yararlanıyor. Oylar onlara gidiyor. Bizim yaptığımız politikalarla Başbakan Angela Merkel övgü ve ödüller alıyor. Hayata geçirdiğimiz başarılı işlerin pazarlamasını belki iyi yapamadık. Büyük koalisyonun bize yaramadığını anladık artık. Zaten partinin her kurumu da “Büyük koalisyon hayırlısıyla bir bitsin” diye bekliyor. Zaten bir sonraki seçimlerde de büyük koalisyonu düşünmüyoruz.

‘GAZETELER ÖYLE YAZDI’

Yeni seçilen iki eş genel başkan kampanya sırasında koalisyonu terk etme, sonlandırma yönünde bir politika izledi. Ancak seçilir seçilmez de geri adım attılar. ‘Bu kadar da çabuk terk etmeyelim’ gibi bir tavır aldılar. Bu durum politikacılara olan güveni sarsmaz mı?

Bence sarsmaz. Bizim iki genel başkanımız var. Saskisa Esken çıkmamız konusunda çok kararlıydı. “Çıkmamız lazım” dedi. Norbert Walter Borjans hiçbir zaman “Hemen çıkacağız” demedi. Hiçbir konuşmasında bunu dile getirmedi. Gazeteler ise böyle demiş gibi yazdı. Norbert, hiçbir gazeteye böyle bir demeç vermedi. “Biraz konuşmak lazım. Nerelerde beraber gideriz, nerelerde eksikleri tamamlamak lazım. Hangi yeni konuları ele almamız lazım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Sonuçta ikisinin taşıdıkları fikirler partimizin üyelerinin fikirleri. Parti içinde böyle iki görüş var. Partide, “Büyük koalisyonda kalalım, ondan sonra nerelere kadar beraber gidebiliriz görelim. Birlikte bir geleceğimiz var mı bakalım. Önümüzdeki 2.5 yıl içinde neler yapabiliriz” düşüncesini taşıyanlar da var, “Koalisyondan hemen çıkalım” diyen üyelerimiz de. Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans’ın SPD Eş Genel Başkanı seçilmesi çok iyi oldu. Sonuçta partinin içindeki sesleri ikisi zirvede buluşturdu. Onların seçilmesinden çok memnunum. Yani hiçbir zaman, “Koalisyonu bitirelim” denilmedi.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

SPD’de kadınlar kontenjanı var. Bir ara ‘göçmen kökenliler kontenjanı’ önerisi geldi, ancak bu gerçekleşmedi. Bugün baktığımızda da bu öneri de göçmen kökenlilerin oranı da çok havada kaldı.

Yapacağımız iş önemli. Benim SPD Genel Başkan Yardımcı olmam çok önemli. Bunda da iki eş genel başkanın büyük desteği var. Bence bu büyük bir yansıma. Norbert Walter Borjans, Türklerin en yoğun ve en çok yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya’dan. Ben seçildim. Parti içinde iyi işler başarmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Sonuç itibariyle hepimiz Almanya’da yaşıyoruz. Alman pasaportumuz var. Burada birlikte yaşam şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız.

‘KAPIMIZ AÇIK, BUYRUN GELİN’

Almanya’da yaşayan gençlere siyasete katılmaları konusunda tavsiyeniz olur mu?

Kapımız açık, buyursunlar gelsinler. Hep beraber Almanya’nın kalkınması için sosyal demokrat politika yapalım. Almanya’da çok başarılı ve azimli Türkiye kökenli gençler var. Birçok alanda yer alıyorlar. Almanya’da her alanda sadece Türkler değil, farklı kökenden insanlara rastlıyorsunuz. Almanya’nın her yerinde her kökenden insanları görebiliyoruz. Almanya’da farklılıklar sadece kökenden kaynaklanmıyor. Ailelerin eğitim ve gelir seviyesinden de kaynaklanıyor. “Eğitimli ailenin çocuğu musunuz, yoksa eğitimi düşük ailenin çocuğu musunuz?” Biz sosyal demokratlar için köken önemli değil. Kim olduğunu, hangi dine mensup olduğunu dikkate alarak politika yapmıyoruz.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Serpil Midyatlı, Hürriyet muhabiri Ali Varlı’ya konuştu.