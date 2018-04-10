’Biz politikacılar halktan kopuk yaşıyoruz’
Eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, siyasetçilerin normal insanların günlük hayatlarından uzak yaşadığını söyledi.
SPD Federal Meclis milletvekili olarak siyaset yapmayı sürdüren Gabriel, “Politikacılar insanların günlük gerçek hayatını tanımıyor. Biz politikacılar doktora gidince hemen muayene için randevu alıyoruz. Bizi şef doktor muayene ediyor. Ama sigortalılar öyle mi” dedi. Gabriel, politikacıların halktan uzak yaşadığını verdiği şu örneklerle dile getirdi:
“Biz ağzına kadar dolu olan toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Geceleri korumasız bölgelerde dolaşmıyoruz. Bizim çocuklarımızı yüzde 80’i göçmen çocuklarının gittiği yuvalarda ve okullarda eğitim almıyor.”
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