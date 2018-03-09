Biz kadınlar için Almanya da zor

İŞ kadını Canan Ünal, Almanya’da da girişimci kadınlar için büyük zorluklar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Uzun yıllara dayanan iş tecrübeniz olsa dahi, iş dünyasında erkekler önce sizi kabullenmek istemiyorlar. Sizi ‘Hoş bir kadın, aramıza katılmış. Ne güzel’ bağlamında görüyorlar. Oysa biz kadınlar da en az erkekler kadar profesyoneliz. Bizler her defasında iş insanı olabileceğimizi ispat etmek zorundayız. Daha sonra sizi kabullenip gereken saygıyı gösterip işbirliği yapıyorlar. İşin büyüklüğü küçüklüğüne bakmaksızın diyebiliriz ki en büyük zorluğumuz ilk başlangıçta oluyor. Biz her şeyden önce bir anneyiz. Evin sorumluluğu daha çok bizde. İş toplantısının yanında çocuğun dersi ile akşama yemeği de düşünmek durumundayız. Doğası gereği ve çocukluktan beri zorluklarla mücadele ettiği için, girişimci kadınlar daha iyi organize olabiliyorlar. Bu da bizim artı özelliğimiz.”



İş kadınları Canan Ünal (solda) ile Sevda Uğurlu (sağda), kadınların daha disiplinli ve titiz oldukları için birbirlerini ortak seçtiklerini söyledi.