‘Biz evimizde üşürken, onlar sokakta yatıyor’

ÜLKENİN en soğuk günlerinin yaşandığını hatırlatan Hasene Vakfı Kanada Temsilcisi Talat İbrahim, şunları söyledi: “Bize kapılarını açan bu ülkede çok fazla evsiz ve yoksul var. Hazırladığımız kışlık yardım çantalarına eldiven, atkı, sağlık malzemeleri ve bir miktar yiyecek koyduk. Bu insanlar garip. Kimseden bir şey istemezler ama siz verirseniz alırlar. Aynı şehirde yaşayıp, her gün gördüğümüz bu insanlara karşı kayıtsız kalamazdık. Bu dondurucu soğukta bizler evimizde bile üşürken, onlar sokakta yatıyor.”

Hasene Vakfı’nın 2010’da Almanya’da kurulduğunu ve 100’ün üzerinde ülkede şubeleri bulunduğunu vurgulayan İbrahim, “Kış boyunca Kanada’nın muhtelif kentlerindeki evsiz ve fakirlere yardım dağıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.