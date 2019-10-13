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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa,
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Bitcoin bağışıyla silah parçaları almış

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Bitcoin bağışıyla silah parçaları almış

Almanya’nın Halle kentinde bir döner büfesiyle bir sinagoga gerçekleştirdiği saldırıda iki kişiyi öldüren terörist 27 yaşındaki Stephan B. hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

ALMAN ordusunda altı ay tankçı olarak askerlik yaptığı belirlenen Stephan B.’nin, bu süre içinde özel bir eğitim almadığı açıklandı. İlkokul öğretmeni annesiyle birlikte yaşayan Stephan B.’nin çalışmadığı, sosyal yardımla geçindiği belirtildi. Stephan B.’nin mahkemede hâkime, internet üzerinden kimliği belirsiz bir kişinin kendisine yaklaşık 750 Euro’ya karşılık gelen 0.1 Bitcoin bağışta bulunduğunu, parayla silah parçaları satın aldığını anlattığı öğrenildi.

SİLAHI KENDİSİ YAPMIŞ!
Teröristin avukatı ise Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Hâkime ifade verirken, sinagoga girmek istediğini söyledi. Giremeyince kendisini boğulmuş hissettiğini de ifadesinde söyledi. Kelime kelimesine hâkime ‘Dümenin kontrolünü kaybettim. Her şey kontrolden çıktı. Hiç istemediğim insanları öldürdüm’ dedi. Tek başına hareket ettiğini de anlattı. Kendisine yardım eden suç ortağının olmadığını söyledi. Silahı da babasının tamirhanesinde kendisinin yaptığını ancak babasının olaydan haberdar olmadığını söyledi” dedi.

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