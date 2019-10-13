Bitcoin bağışıyla silah parçaları almış
Almanya’nın Halle kentinde bir döner büfesiyle bir sinagoga gerçekleştirdiği saldırıda iki kişiyi öldüren terörist 27 yaşındaki Stephan B. hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
ALMAN ordusunda altı ay tankçı olarak askerlik yaptığı belirlenen Stephan B.’nin, bu süre içinde özel bir eğitim almadığı açıklandı. İlkokul öğretmeni annesiyle birlikte yaşayan Stephan B.’nin çalışmadığı, sosyal yardımla geçindiği belirtildi. Stephan B.’nin mahkemede hâkime, internet üzerinden kimliği belirsiz bir kişinin kendisine yaklaşık 750 Euro’ya karşılık gelen 0.1 Bitcoin bağışta bulunduğunu, parayla silah parçaları satın aldığını anlattığı öğrenildi.
SİLAHI KENDİSİ YAPMIŞ!
Teröristin avukatı ise Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Hâkime ifade verirken, sinagoga girmek istediğini söyledi. Giremeyince kendisini boğulmuş hissettiğini de ifadesinde söyledi. Kelime kelimesine hâkime ‘Dümenin kontrolünü kaybettim. Her şey kontrolden çıktı. Hiç istemediğim insanları öldürdüm’ dedi. Tek başına hareket ettiğini de anlattı. Kendisine yardım eden suç ortağının olmadığını söyledi. Silahı da babasının tamirhanesinde kendisinin yaptığını ancak babasının olaydan haberdar olmadığını söyledi” dedi.
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