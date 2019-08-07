Birlik istedi, partiler destekledi! Zam geliyor
Almanya Hayvanları Koruma Birliği, hayvan besiciliğinde kaliteyi artırmak için hükümetten etlere özel bir vergi getirilmesini talep etti. ‘İklimi vergisi’ gibi ‘et vergisi’nin de düşünülmesi gerektiğini belirten Birlik Başkanı Thomas Schröder, elde edilen gelirin de hayvan besi kalitesinin artırılmasında kullanılmasını istedi.
BİRLİK Başkanı Schröder’in bu talebine hükümet ortağı SPD ile muhalefet partisi Yeşiller’den destek geldi, hükümetin büyük ortağı CDU da öneriye sıcak baktığını belirtti. Etlerde mevcut katma değer vergisi yüzde 7. Bu oranın yüzde 19’a çıkarılması isteniyor. Yeşiller tarım politikaları sözcüsü Friedrich Ostendorff, “Ben etlerde, hayvan besiciliğindeki kaliteyi yükseltmek için KDV’nin artırılmasından yanayım. Yulaf sütünden yüzde 19 KDV kesilirken, etlerde KDV oranı neden yüzde 7 olsun. Anlaşılır gibi değil” dedi.
SPD tarım politikaları sözcüsü Rainer Spiering, “Etlerde KDV oranının yüzde 19 olması makul” derken, CDU tarım politikaları sözcüsü Albert Stegemann da, “Bu tarz bir vergi, yapıcı bir öneri” diye konuştu.
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