Birleşmenin simgesi televizyon kulesi 50 yaşında
Berlin’in tam göbeğinde ve bugün birleşik Almanya’nın da sembolü haline gelen televizyon kulesi 50’nci yılını kutluyor.
ALMANYA’nın en yüksek kulesi olan televizyon kulesinin yüksekliği antenle birlikte 368 metre. 1969 ekiminde Doğu Berlin’de açılan kulede, o zaman gerçek kaplumbağa çorbası 3.30 Doğu Alman markı, cam bardakta Fransa usulü kahve veya Sovyet votkası 4.90 Doğu markıymış. Sosyalizmin gücünü göstermek için tasarlanan televizyon kulesi, açıldıktan sonra insanlar Batı Berlin’i seyretmek için akın akın ziyaret etmiş.
BİRLEŞMEYLE AYNI GÜN
Şimdiye kadar 60 milyon ziyaretçi çeken kule, bugün de ziyaretçi akınına uğruyor. Yılda 6 milyon ziyaretçi ağırlayan kule, duvarın yıkılmasından sonra birleşik Almanya’nın simgesi haline geldi. Bugün 50’nci yılını kutlayan kulenin yıl dönümü, Almanya’nın birleşme günüyle aynı tarihe denk geliyor.
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