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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
01.10.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Birleşmenin simgesi televizyon kulesi 50 yaşında

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Birleşmenin simgesi televizyon kulesi 50 yaşında

Berlin’in tam göbeğinde ve bugün birleşik Almanya’nın da sembolü haline gelen televizyon kulesi 50’nci yılını kutluyor.

ALMANYA’nın en yüksek kulesi olan televizyon kulesinin yüksekliği antenle birlikte 368 metre. 1969 ekiminde Doğu Berlin’de açılan kulede, o zaman gerçek kaplumbağa çorbası 3.30 Doğu Alman markı, cam bardakta Fransa usulü kahve veya Sovyet votkası 4.90 Doğu markıymış. Sosyalizmin gücünü göstermek için tasarlanan televizyon kulesi, açıldıktan sonra insanlar Batı Berlin’i seyretmek için akın akın ziyaret etmiş.

BİRLEŞMEYLE AYNI GÜN
Şimdiye kadar 60 milyon ziyaretçi çeken kule, bugün de ziyaretçi akınına uğruyor. Yılda 6 milyon ziyaretçi ağırlayan kule, duvarın yıkılmasından sonra birleşik Almanya’nın simgesi haline geldi. Bugün 50’nci yılını kutlayan kulenin yıl dönümü, Almanya’nın birleşme günüyle aynı tarihe denk geliyor.

 

 

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