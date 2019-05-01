‘Birleşme Günü’nü unutmuşlar
Federal İçişleri ve Yurt Bakanlığı’nın, Almanya’nın 2020’de ‘Birleşme Günü’nün 30’uncu yılı kutlamalarını gözden kaçırdığı ortaya çıktı.
BU nedenle Almanya İçişleri ve Yurt Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’ndan 61 milyon bütçe istedi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre olay şöyle gelişti; Almanya her yıl 3 Ekim’de Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesini kutluyor. 2020’de birleşmenin 30’uncu yılı büyük törenlerle kutlanacak. Bunun için Almanya İçişleri ve Yurt Bakanlığı’nın 2019/2020 bütçe görüşmelerinde bütçe istemesi gerekiyordu. Ek bütçe, sadece istisnai durumlarda mümkün.
Ancak Federal İçişleri ve Yurt Bakanlığı 30’uncu yıl kutlamalarını gözardı edip bu bütçeyi o zaman istememiş. Sonradan olayın farkına varan İçişleri Bakanlığı, şimdi kutlamalar için Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz’dan, ‘Önceden görülemeyen durum nedeniyle’ adı altında 30 milyon Euro bu yıl, 31 milyon Euro da gelecek yıl için olmak üzere 61 milyon Euro para istedi.
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