Birleşme gününde 10 bin kişiden protesto
Almanya’nın birleşmesinin 28’nci yıl dönümünde Mannheim kentinde ırkçılığa karşı büyük bir gösteri düzenlendi. 10 bin kişinin katıldığı gösteri Mannheim Sarayı’nın bahçesinde sona erdi.
ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehrinde Almanya’nın birleşme gününün 28. yıldönümünde ‘Demokrasi, İnsanlık ve Hukuk Devleti’ sloganıyla ırkçılığa karşı büyük bir protesto yapıldı.
10 bin kişinin katıldığı yürüyüş Alter Messplatz Meydanı’nda başladı. Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Kurz, kentteki sanayiciler, Müsmülan kuruluşları ile tüm sivil toplum örgütleri tarafından destek verilen yürüyüş şehir merkezinden geçerek Mannheim Sarayı’na kadar yürüyen sürdü. Gösteri daha sonra saray bahçesinde yapılan mitingle sona erdi.
EN UYGUN GÜN, BUGÜN
Müzik ve skeçlerle renklendirilen sahneye çıkan Protestan kilisesi dekanı Ralph Hartmann, mitinge katılımın büyük olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Geçtiğimiz haftalarda Chemnitz’de yaşananlardan sonra ayağa kalkıp nerede durduğumuzu göstermek istedik. Daha sonra bir şeyler yapmamak için şimdi bir şeyler yapmak gerekiyor” dedi.
Belediye Başkanı Peter Kurz ise mitingin birlikte iyi yaşamak iyi bir fırsat olduğuna dikkati çekti ve “Birleşme günü birlikteliğin önemini vurgulamak için en uygun gün” dedi.
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