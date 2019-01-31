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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
AA / FOTOĞRAF: ARŞİV
31.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Birinci sırada Ruslar ikinci sırada Almanlar var

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Birinci sırada Ruslar ikinci sırada Almanlar var

Türkiye’ye 2018’de giden ziyaretçi sayısı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,84 arttı. En çok ziyaretçi, 5 milyon 964 bin 613 kişi ile Rusya Federasyonu’ndan giderken, bunu Almanya ve Bulgaristan takip etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye’ye giden toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592’ye ulaştı.

BULGARİSTAN ÜÇÜNCÜ SIRADA
Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu’ndan geldi. Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan takip etti. Bakanlığın aralık ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye’yi geçen aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı ve 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

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