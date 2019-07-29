Biri kaza yapınca diğerleri kaçtı
Almanya’nın Wiesbaden kenti yakınlarındaki otobanda yapılan yasa dışı otomobil yarışı, neredeyse bir felakete yol açacaktı. Yarışa katılanlar zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada şans eseri kimse ölmedi ama dört kişi yaralandı.
POLİSİN verdiği bilgiye göre dört otomobil sürücüsü otobanın üç şeridini kullanarak yarış yaptı.Otobanda seyir halindeki diğer araçları da tehlikeye sokan yarışçılardan 26 yaşında olanı, Wiesbaden yakınlarında sol şeritte seyir halindeki bir otomobilin üzerine kendi aracını sürdü.
Arkadan aldığı darbeyle öne doğru savrulan otomobil, önündeki araca çarptı. Yarışa katılan diğer otomobil sürücüleri ise kazaya aldırmadan yollarına devam etti. Kaza nedeniyle saatlerce kapalı kalan A3 Otobanı’nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
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