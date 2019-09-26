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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
26.09.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Biri itiraf etti: Küçük kızı doğum günü partisi diye kömürlüğe götürüp 9 kişi tecavüz etmiş

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Biri itiraf etti: Küçük kızı doğum günü partisi diye kömürlüğe götürüp 9 kişi tecavüz etmiş

3 Kasım 2017’de parkta bilincini kaybetmiş küçük bir kızın bulunması üzerine ortaya çıkan toplu tecavüz davası Bielefeld Eyalet mahkemesi’nde başladı. Yaşları 16 ile 21 arasında yargılanan 9 kişiden biri toplu tecavüzü planladıklarını itiraf etti ve 14 yaşındaki kızı doğum günü partisi yalanıyla kömürlüğe götürüp tecavüz ettiklerini anlattı.

ALMANYA’nın Bielefeld Eyalet Mahkemesi’nde, 14 yaşındaki küçük kıza topu cinsel saldırıda bulunan 9 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklardan biri tecavüzü önceden planladıklarını itiraf etti. Diğer sanıklar ise susma hakkını kullandı.
Yaşları 16 ile 21 arasında değişen 9 sanık, küçük yaştaki kıza cinsel saldırı, tecavüz ve çocuk pornografisini yaymakla suçlanıyor. 9 sanıktan yaşı 16 olan mahkemede saldırının detaylarını anlattı. O dönemde 14 yaşında olan zanlı, kurbanlarını önceden plan yaparak kömürlüğe götürdüklerini itiraf etti.

Biri itiraf etti: Küçük kızı doğum günü partisi diye kömürlüğe götürüp 9 kişi tecavüz etmiş

CEZALARI ARTACAK
Saldırının önceden planlanmasının ortaya çıkması, sanıkların alacağı cezayı artıracak. Davada kararın 11 Aralık’ta çıkması bekleniyor.
Tecavüz ve cinsel saldırı olayı 3 Kasım 2017’de gerçekleşmişti. Sanıklar doğum günü partisi bahanesiyle 14 yaşındaki küçük kızı bir binanın kömürlüğüne götürmüş ve içki içirmişti. Daha sonra da toplu tecavüz olayı gerçekleşmişti. Olay, Harsewinkel beldesinde polisi arayan bir kişi, parkta bilincini kaybetmiş yaralı küçük bir kızın bulunduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan ancak bilincini tamamen yitiren küçük kız, yaşananları hatırlayamadığı için polis bir süre zanlılara ulaşamamıştı. Daha sonra tecavüz olayının görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

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