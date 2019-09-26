Biri itiraf etti: Küçük kızı doğum günü partisi diye kömürlüğe götürüp 9 kişi tecavüz etmiş
3 Kasım 2017’de parkta bilincini kaybetmiş küçük bir kızın bulunması üzerine ortaya çıkan toplu tecavüz davası Bielefeld Eyalet mahkemesi’nde başladı. Yaşları 16 ile 21 arasında yargılanan 9 kişiden biri toplu tecavüzü planladıklarını itiraf etti ve 14 yaşındaki kızı doğum günü partisi yalanıyla kömürlüğe götürüp tecavüz ettiklerini anlattı.
ALMANYA’nın Bielefeld Eyalet Mahkemesi’nde, 14 yaşındaki küçük kıza topu cinsel saldırıda bulunan 9 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklardan biri tecavüzü önceden planladıklarını itiraf etti. Diğer sanıklar ise susma hakkını kullandı.
Yaşları 16 ile 21 arasında değişen 9 sanık, küçük yaştaki kıza cinsel saldırı, tecavüz ve çocuk pornografisini yaymakla suçlanıyor. 9 sanıktan yaşı 16 olan mahkemede saldırının detaylarını anlattı. O dönemde 14 yaşında olan zanlı, kurbanlarını önceden plan yaparak kömürlüğe götürdüklerini itiraf etti.
CEZALARI ARTACAK
Saldırının önceden planlanmasının ortaya çıkması, sanıkların alacağı cezayı artıracak. Davada kararın 11 Aralık’ta çıkması bekleniyor.
Tecavüz ve cinsel saldırı olayı 3 Kasım 2017’de gerçekleşmişti. Sanıklar doğum günü partisi bahanesiyle 14 yaşındaki küçük kızı bir binanın kömürlüğüne götürmüş ve içki içirmişti. Daha sonra da toplu tecavüz olayı gerçekleşmişti. Olay, Harsewinkel beldesinde polisi arayan bir kişi, parkta bilincini kaybetmiş yaralı küçük bir kızın bulunduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan ancak bilincini tamamen yitiren küçük kız, yaşananları hatırlayamadığı için polis bir süre zanlılara ulaşamamıştı. Daha sonra tecavüz olayının görüntüleri de ortaya çıkmıştı.
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