Biri dönüş yolunda, biri memlekette iki feci kaza
Tatillerini geçirmek için bulundukları ülkeden Türkiye’ye giden iki gurbetçi aileden kötü haber. Bir gurbetçi aile dönüş yolunda Bulgaristan’da, bir gurbetçi aile ise memleketleri Bingöl’de kaza yaptı. İki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
BULGARİSTAN’da meydana gelen kaza, Sırbistan ile sınır kapısı olan Gradina’ya 5 km yakındaki Sofya ili Dragoman Belediyesi’ne bağlı Kalotina bölgesinde meydana geldi. Almanya Herborn Camii’nde imam olarak görev yapan Kuddusi Kılıç’ın (66) kullandığı ve eşi Meryem Kılıç’ın (65) da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı. Kazada, Kuddusi Kılıç olay yerinde, Meryem Kılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kılıç çiftinin, yıllık izin için memleketleri Aksaray’a gittiği, izin bitimi sonrası Herborn’a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kılıç çiftinin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.
KONTROLÜ KAYBEDİNCE TAKLA ATTI
Diğer bir kaza ise Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşandı. Fransa’dan yaz tatili için Muş’a giden gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum’dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.
Kazada, Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, 14 yaşındaki yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. Yaralılar tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere’nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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