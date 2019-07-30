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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Serkan BİNGÖL / İskender GÜNGÖR, DHA
30.07.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Biri dönüş yolunda, biri memlekette iki feci kaza

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Biri dönüş yolunda, biri memlekette iki feci kaza

Tatillerini geçirmek için bulundukları ülkeden Türkiye’ye giden iki gurbetçi aileden kötü haber. Bir gurbetçi aile dönüş yolunda Bulgaristan’da, bir gurbetçi aile ise memleketleri Bingöl’de kaza yaptı. İki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Biri dönüş yolunda, biri memlekette iki feci kazaBULGARİSTAN’da meydana gelen kaza, Sırbistan ile sınır kapısı olan Gradina’ya 5 km yakındaki Sofya ili Dragoman Belediyesi’ne bağlı Kalotina bölgesinde meydana geldi. Almanya Herborn Camii’nde imam olarak görev yapan Kuddusi Kılıç’ın (66) kullandığı ve eşi Meryem Kılıç’ın (65) da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı. Kazada, Kuddusi Kılıç olay yerinde, Meryem Kılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kılıç çiftinin, yıllık izin için memleketleri Aksaray’a gittiği, izin bitimi sonrası Herborn’a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kılıç çiftinin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

KONTROLÜ KAYBEDİNCE TAKLA ATTI
Diğer bir kaza ise Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşandı. Fransa’dan yaz tatili için Muş’a giden gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum’dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.

Biri dönüş yolunda, biri memlekette iki feci kaza

Kazada, Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, 14 yaşındaki yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. Yaralılar tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere’nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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