‘Birbirimize ihtiyacımız var’

Almanya’da Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (HeADD) , ‘Türkiye Nereye Gidiyor?’ konulu konferansına katılan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Atatürk’ü yeniden okumak ve daha iyi anlamak gerektiğini söylediler.

Frankfurt Dr. Hoch’s Konservatorium’da yapılan konferansta konuşan Ahmet Yavuz, “Özellikle Fetö darbe girişiminden sonra etnik nedeni ne olursa olsun herkesi kucaklayarak bir anlayış daha çok ön plana çıkıyor. Laiklik ve devlete liyakat konusu öne çıktı. Türkiye bir yere hem gidiyor hem gitmiyor. İçindeki direnç, akıl ve bilim merkezli yaklaşımlar Türkiye’yi daha farklı noktalara çekiyor. Bizim uzun vadeli bakışlara ihtiyacımız var. Köklü Cumhuriyet ve Atatürk var. Sağlıklı adımlara, büyük düşünen, büyük önderliklere ihtiyacımız var. Bunu yaratamazsak bizi daha zorlu günler bekliyor” dedi.

‘LAİKLİK VE HUKUK İLE OLUR’

Marshall Planı ile Türkiye’nin bağımsızlığını adım adım kaybettiğini savunan Yavuz, “Irak’tan sonra ABD’nin Suriye rejimini yıkmasına gönüllü olduk. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları çok doğru. ABD’nin de Rusya’nın ve İran’ın da savundukları Türkiye’nin işine geliyor. İç cephesi parçalanan bir Türkiye, kolay hedef olu. İç barışı kuvvetlendirici adımlar şart. Bunlar da laiklik ve hukuk ile olur” diye konuştu.

‘BİZ ATATÜRK’Ü ANLAMAMIŞIZ’

Türkiye’nin genç nüfusunun Kurtuluş Savaşı sırasında yok olduğunu belirten Mustafa Önsel de Atatürk’ü tekrar tekrar okuyup içselleştirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’nin uçak fabrikaları olduğunu subay olduktan yıllar sonra öğrendiğini dile getiren Önsel, şöyle dedi:

“Her stadın adını ‘Atatürk’ koyarız ama O’nun neler yaptıklarını öğretmeyiz. Pilotlarımız 1965 yılına kadar kendi uçaklarımızla eğitim alıyordu. Yabancılar uçak yaptığımızı unutturabilir ama bizler unutmamalıyız. Sanayi devrimini engelleyici adımları ABD sarmalıyla attık. Türkiye’de 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında her ay saldırılar olmuştu. ABD eski Ankara Büyükelçisi John Bass, ‘9.5 aydır Türkiye’de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu, IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu’ demişti. Biz başa döndük. Uçak yapan ülkeden saman alan ülkeye dönüştük. İç cephemiz zayıfsa bir yere varamayız. Biz Atatürk’ü anlamamışız. Kimliğimizle, kültürümüzle yaşamak onurdur. Vatansızlık ise Bodrum açıklarında çocukların boğulup kıyıya vurmasıdır. Birliğe, bütünlüğe hepimizin ihtiyacı var. Birbirimize sarılmalıyız.”