‘Biraz da özel ve güzel, evlendim’
Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kolat, inşaat çalışanları sendikasında görev yapan Hıvzı Kalaycı ile evlendi.
SOYADINI değiştirip eşinin soyismini alan Dilek Kalaycı, evliliğini Twitter hesabından bu mesajla paylaştı. “Biraz da özel ve güzel. Evlendim.” Senatör, sosyal medya hesaplarındaki ‘Kolat’ soyadını da değişirip ‘Kalaycı’ yazdı. Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, uzun yıllar Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat ile evliydi. İkili, yaklaşık iki yıl önce boşanmıştı.
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