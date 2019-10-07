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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH FOTOĞRAF: dpa
07.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Bira tüketimi azaldı, tacizler arttı

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Bira tüketimi azaldı, tacizler arttı

Münih’te 1810 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen dünyaca ünlü Oktoberfest festivali sona erdi.

MÜNİH kent yönetiminden verilen bilgiye göre festivali bu yıl 6 milyon 310 bin kişi ziyaret etti. Bir önceki yıla göre bira tüketiminin azaldığı festivalde yiyeceklere ilgi vardı. Geçen yıl tam 7.7 milyon litre bira tüketilirken, bu yıl 7.3 milyon litrede kaldı.

METROYLA YARIŞINCA...
Diğer yandan çok sayıda olumsuz olayın da yaşandığı 16 günlük festival boyunca 23 yaşındaki Fransız genç, aşırı alkolün etkisiyle metroyla yarışa kalkışınca dengesini kaybederek raylara düştü ve yaşamını yitirdi.

EĞLENCE KARAKOLDA BİTTİ
Ayrıca çok sayıda taciz ve tecavüz olayının yaşandığı festivalde, yüzlerce kişi için eğlenceli yaşam karakolda bitti. Toplamda 914 suç olayına rastlanırken, 469 kişi gözaltına alındı. 45 taciz ve tecavüzle geçen yıla oranla taciz olaylarında artış meydana geldi. Ayrıca yüzlerce kişi de alkol komasına girerek hastanelere kaldırıldı.

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