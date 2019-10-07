Bira tüketimi azaldı, tacizler arttı
Münih’te 1810 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen dünyaca ünlü Oktoberfest festivali sona erdi.
MÜNİH kent yönetiminden verilen bilgiye göre festivali bu yıl 6 milyon 310 bin kişi ziyaret etti. Bir önceki yıla göre bira tüketiminin azaldığı festivalde yiyeceklere ilgi vardı. Geçen yıl tam 7.7 milyon litre bira tüketilirken, bu yıl 7.3 milyon litrede kaldı.
METROYLA YARIŞINCA...
Diğer yandan çok sayıda olumsuz olayın da yaşandığı 16 günlük festival boyunca 23 yaşındaki Fransız genç, aşırı alkolün etkisiyle metroyla yarışa kalkışınca dengesini kaybederek raylara düştü ve yaşamını yitirdi.
EĞLENCE KARAKOLDA BİTTİ
Ayrıca çok sayıda taciz ve tecavüz olayının yaşandığı festivalde, yüzlerce kişi için eğlenceli yaşam karakolda bitti. Toplamda 914 suç olayına rastlanırken, 469 kişi gözaltına alındı. 45 taciz ve tecavüzle geçen yıla oranla taciz olaylarında artış meydana geldi. Ayrıca yüzlerce kişi de alkol komasına girerek hastanelere kaldırıldı.
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