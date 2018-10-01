Bira Festivali’ne sevgilisiyle katıldı
Almanya’da Hür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri Christian Lindner (39), Münih’te devam eden Bira Festivali’ne (Oktoberfest) üç aydır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Franca Lehfeldt (28) ile katıldı.
GELENEKSEL Bavyera kıyafeti giyen çift, bol bol bira içip, fotoğraf çektirdi. Lindner ve Lehfeldt, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Lindner paylaşımın altına da, “Münih'te politikadan uzak bir gece” diye yazdı.
Geleneksel Bavyera kıyafeti drindl'in altına spor ayakkabı giyen Lindner, olası eleştirilere karşı da, “Ayakkabıları bilinçli seçtim. Ben CSU üyesi değilim ki parti disiplinine uyayım. Ama ayakkabılarım Bavyera'dan” notunu düştü.
FDP lideri Lendner, geçen nisan ayında eşi Dagmar Rosenfeld’den ayrılmıştı. Haziran ayında da yeni sevgilisi Franca Lehfeldt ile görünmeye başlamıştı.
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