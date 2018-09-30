Bira festivalinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Bu yıl Münih’te 185’inci kez düzenlenen Oktoberfest’in ilk haftasında ölümcül bir olay yaşandı. Çıkan kavgada tekmelenen bir kişi öldü.
MÜNİH Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, Cuma günü akşam saatlerinde Augustiner isimli bira çadırı önünde bilinmeyen bir nedenle iki kişi kavga etti. Bu sırada tekme darbesi alan 58 yaşındaki Alman ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Ölüme yol açan kişi henüz bulunamadı. Görgü tanıkları saldırganın 45 yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi.
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