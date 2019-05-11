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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
11.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Bir türlü bitmiyor... Ekim 2020 de tehlikede!

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Bir türlü bitmiyor... Ekim 2020 de tehlikede!

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneyinde 2006 yılında yapımına başlanılan ve 3 Haziran 2012’de hizmete girmesi planlanmasına rağmen hâlâ açılamayan Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın (BER) 2020 yılında hedeflenen açılışının da tehlikede olduğu belirtildi.

SPIEGEL dergisinin haberine göre BER Genel Müdürü Engelbert Lütke Daldrup, havalimanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayı başında BER’in hissedarları olan Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin hükümetleri ile federal hükümetin temsilcilerine havalimanının açılışına ilişkin bilgi veren Daldrup, “Havalimanın daha önce söylenen ekim 2020’de açılacağına bugün kayıtsız şartsız garanti veremeyiz” ifadesini kullandı.
Havalimanını kontrol eden TÜV Rheinland şirketinin, mart ayı başında havalimanında toplam 11 bin 581 hata tespit ettiği ve bunların 9 bin 407’nin önemli görüldüğü kaydedildi. Şirketin, özellikle hassas güvenlik teknolojisi ve yangın koruma alanlarındaki eksikliklere dikkat çekildiği aktarıldı. Ulusal basında çıkan haberlerde, ayrıca havalimanın alt katlarında, kabloların geçtiği bölümlerde pürüzlerin bulunduğu ifade edildi.

Bir türlü bitmiyor... Ekim 2020 de tehlikede

HERKES SÖZLEŞMEYE UYARSA...
BER’den yapılan açıklamada ise havalimanının açılışının 2020 Ekim ayında yapılmasının öngörüldüğü, ancak bunun için tüm tarafların görevlerini zamanında ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı. 2006’da temeli atılan ve Haziran 2012’de hizmete girmesi planlanan BER’in açılışı yangın söndürme sistemi ve inşaat hataları sebebiyle birkaç kez ertelenmişti. 2017’nin mart ayında genel müdürlük görevine getirilen Daldrup, geçen yıl havalimanının 2020’nin ekim ayında açılacağını bildirmişti.

Bir türlü bitmiyor... Ekim 2020 de tehlikede

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