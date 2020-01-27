'Bir sonraki ölümü bekleyemeyiz!'

AŞIRI sağın, politikacıları ve gönüllü çalışma yürüten insanları hedef aldığını belirten SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, toplantının perşembe günü yapılacağını açıkladı. Klingsbeil, “Bir sonraki politikacının veya gönüllü çalışanların aşırı sağ şiddetin mağduru olmasını veya öldürülmesini bekleyemeyiz” dedi. Toplantıya, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Yeşiller’den Michael Kellner, Sol Parti’den Jörg Schindler ve FDP’den Linda Teuteberg katılacak. Aşırı sağcı AfD ise toplantıya çağrılmadı. BÜROSU SİLAHLA TARANDI

Almanya’da aşırı sağcıların politikacılara yönelik saldırıları 2015’te başlayan mülteci akınıyla arttı. Birçok belediye başkanı, mültecilere yönelik yaptıkları olumlu çalışmalar nedeniyle ölüm tehdidi almış, bu yüzden görevini bırakanlar olmuştu. 2 Haziran 2019’da ise iki aşırı sağcı bu kez mülteci yanlısı politikalar yürüten Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi evinin terasında öldürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise SPD Federal Meclis milletvekili Karamba Diaby, aşırı sağcıların hedefi olmuş, siyahi milletvekilinin seçim bürosu silahla taranmıştı.