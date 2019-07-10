Bir milyon adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Edirne’de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Kapıkule’den yurda giriş yapan Bulgar plakalı bir TIR’da güneş gözlüğünden, elektronik sigara likitine varana kadar bir milyon adedin üzerinde gümrük kaçağı malzeme ve eşya ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 01.15 sıralarında ülkeye gümrük kaçağı eşyalar getirdiği belirlenen PA 0400 BK plakalı TIR’ın Kapıkule Kara Hudut Kapısına giriş yaptığı tespit edildi.
TIR’IN PLAKALARINI DEĞİŞTİRECEKLERDİ
Harekete geçen KOM Şube ekipleri, gümrük sahasında bahse konu TIR’ın kendisiyle aynı marka ve modelde PA 5200 BK plakalı TIR ile plaka değişimi yaptığını Kapıkule Gümrük Kaçak ve İstihbarat personeliyle birlikte tespit ederek şahıslara müdahale etti. PA 5200 BK plakalı TIR’da bulunan araç sürücüsü I.L.D. isimli Bulgaristan uyruklu şahısla beraberinde bulunan Y.K. ve PA 0400 BK plakalı TIR sürücü D.G.T. isimli Bulgaristan uyruklu şahıslar yakalandı. Söz konusu araçlar X-RAY taramasına sokuldu ve PA 0400 BK plakalı TIR’da yapılan aramada 4 adet Go kart aracı, 11 bin adet atomizer, 2 bin 500 adet elektronik sigara, 6 bin adet elektronik sigara likiti, 153 bin adet sigara filtresi, 440 bin adet sigara kağıdı, 380 bin adet makaron, 3 bin adet değişik marka ve ebatlarda içki, 5 bin adet ilaç, 2 bin 500 adet telefon ekranı, bin 600 adet tuşlu cep telefonu, 18 bin adet güneş gözlüğü, 760 adet lüks çanta, 705 adet otomobil parçası, 4 adet BMW motoru, 5 bin kilogram çay olmak üzere, 1 milyon adetin üzerinde gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.
EDİRNE-İSTANBUL EŞ ZAMANLI
Kapıkule Gümrük sahasında yakalanan TIR’ı İstanbul’a eskortluk yaparak götüreceği tespit edilen şüpheli O.S.’nin Edirne merkezinde olduğu tespit edilmesi üzerine şahıs saat 05.00 sıralarında Edirne 1.Murat Parkında beraberinde S.D. ve M.A. isimli şahıslarla birlikte yakalandı. TIR’da ele geçirilen gümrük kaçağı eşyaların dağıtımını sağlayacak olan 2 şüphelinin adresleri 8 Temmuz 2019 tarihinde KOM Şube Müdürlüğünce tespit edilerek, S.B. ve G.D. isimli şahıslar İstanbul’da yakalandı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüpheliler I.L.D., D.G.T., Y.K, O.S., S.D., M.A., S.B. ve G.D. isimli 8 şahıs adli işlemlerinin ardından 10 Temmuz 2019 tarihinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gümrük Kaçakçılığı olayları ile ilgili çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.
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