‘Bir Halk Düşmanı’ Frankfurt’ta
Güneş Tiyatrosu, Norveçli yazar Henrik İbsen’in 1882’de yazdığı ‘Bir Halk Düşmanı’ adlı oyunun Türkçe’ye uyarlanmış halini Almanya’da ilk kez sahneledi. Oyun, kısa bir süre önce ‘Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri’ kapsamında Türkiye’de de ilk kez sahnelenmişti.
ENTERNASYONAL tiyatro salonundaki oyun, Güneş Tiyatrosu’nun kurucularından Müjdat Albak tarafından günümüze uyarlandı ve yönetildi. Başrolünü Türkiye’den Murat Çidamlı’nın üstendiği oyunda, Güneş Tiyatrosu kadrosundan Tülay Yongancı, Müjdat Albak, Şükrü Demir, Derya Şahin, Erhan Eren ile Özgür Başkaya, John Hermann ve Yavuz Sepetçi rol aldı.
Eleştirel gerçekçilik anlayışının tiyatrodaki öncüsü olarak kabul edilen Norveçli yazar Henrik İbsen’in 1882’de yazdığı oyun, o dönemden bu yana çeşitli dillerde en çok sahnelenmiş oyunlardan biri olarak biliniyor. Toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan bir bilim insanının, gerçeklerin açıklanabilmesi uğruna öncelikle kendi çıkarlarını düşünen gazeteci, politikacı ve diğer kesimlerden insanlara karşı yürüttüğü mücadeleyi günümüz toplumuna uyarlayan oyun, Türkçe’ye daha önce de uyarlanmıştı. ‘Bir Halk Düşmanı’, ekim ayından itibaren yeniden sahnelenecek.
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