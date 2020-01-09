Bir haftada iki PKK’lı tutuklandı

GEÇEN hafta terör örgütü PKK’nın Almanya’daki üst düzey sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç., Frankfurt’ta tutuklanmıştı. Şimdi de örgütün Bremen ve Aşağı Sakyonya Eyaleti üst düzey sorumlularından 42 yaşındaki bir zanlı tutuklandı. Polisin bir aydır takip ettiği zanlının terör örgütü PKK’ya finansal ve lojistik destek sağlamakla suçlandığı belirtildi. Bremen’de tutuklanan zanlının ayrıca terör örgütüne eleman bulmak ve örgütün faaliyetlerini düzenlemekle görevli olduğu kaydedildi. Nöbetçi hâkim önüne çıkarılan zanlı Hamburg cezaevine konuldu.