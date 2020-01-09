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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 09.01.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Bir haftada iki PKK’lı tutuklandı

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Bir haftada iki PKK’lı tutuklandı

Başbakan Angela Merkel’in Türkiye ziyareti öncesi Almanya’da bir hafta içinde terör örgütü PKK’nın iki üst düzey sorumlusu tutuklandı.

GEÇEN hafta terör örgütü PKK’nın Almanya’daki üst düzey sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç., Frankfurt’ta tutuklanmıştı. Şimdi de örgütün Bremen ve Aşağı Sakyonya Eyaleti üst düzey sorumlularından 42 yaşındaki bir zanlı tutuklandı. Polisin bir aydır takip ettiği zanlının terör örgütü PKK’ya finansal ve lojistik destek sağlamakla suçlandığı belirtildi. Bremen’de tutuklanan zanlının ayrıca terör örgütüne eleman bulmak ve örgütün faaliyetlerini düzenlemekle görevli olduğu kaydedildi. Nöbetçi hâkim önüne çıkarılan zanlı Hamburg cezaevine konuldu.

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