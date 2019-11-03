Bir günde 2 bin kişi ziyaret etti
Amsterdam’da her yıl düzenlenen ‘Müzeler Gecesi’nde Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Fatih Camisi’ni gayrimüslimlerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.
CAMİ dışına okunan ezan ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile devam etti. Ziyaretçilere yemek ikramında bulunulurken, cami hakkında bilgi verildi. Fatih Camisi imamı Kemal Gözütok Hollandaca yaptığı sunumun ardından ziyaretçilerin sorularını cevapladı. İslam hakkında temel bilgiler veren Gözütok, “Hollandalıların pek çoğu ilk kez bir camiye geliyor ve tahminlerinin çok ötesinde bir memnuniyetle ayrıldıklarını dile getiriyorlar” dedi.
Cami Derneği yönetiminden Mehmet Yamalı da, “Bugün camiyi yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti. Avrupa’da son zamanlarda ayyuka çıkan yabancı düşmanlığına karşı bir şekilde cevap vermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
‘YİNE BEKLERİZ’
Ziyaretçilere Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunan imam Hüseyin Kırkıncı ise, “Hollandalılar Kuran-ı Kerim’i dinlediklerinde çok etkileniyorlar ve hoş bir izlenimle buradan ayrılıyorlar, biz de onlara yine bekleriz diyoruz” şeklinde konuştu.
1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için satılan bir kiliseden çevrilen Fatih Camisi, Amsterdam’a gelen Türk işçileri tarafından 1980 yılında ibadetlerini yerine getirmeleri için satın alındı.
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