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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
03.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Bir günde 2 bin kişi ziyaret etti

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Bir günde 2 bin kişi ziyaret etti

Amsterdam’da her yıl düzenlenen ‘Müzeler Gecesi’nde Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Fatih Camisi’ni gayrimüslimlerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.

CAMİ dışına okunan ezan ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile devam etti. Ziyaretçilere yemek ikramında bulunulurken, cami hakkında bilgi verildi. Fatih Camisi imamı Kemal Gözütok Hollandaca yaptığı sunumun ardından ziyaretçilerin sorularını cevapladı. İslam hakkında temel bilgiler veren Gözütok, “Hollandalıların pek çoğu ilk kez bir camiye geliyor ve tahminlerinin çok ötesinde bir memnuniyetle ayrıldıklarını dile getiriyorlar” dedi.
Cami Derneği yönetiminden Mehmet Yamalı da, “Bugün camiyi yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti. Avrupa’da son zamanlarda ayyuka çıkan yabancı düşmanlığına karşı bir şekilde cevap vermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir günde 2 bin kişi ziyaret etti

‘YİNE BEKLERİZ’
Ziyaretçilere Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunan imam Hüseyin Kırkıncı ise, “Hollandalılar Kuran-ı Kerim’i dinlediklerinde çok etkileniyorlar ve hoş bir izlenimle buradan ayrılıyorlar, biz de onlara yine bekleriz diyoruz” şeklinde konuştu.
1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için satılan bir kiliseden çevrilen Fatih Camisi, Amsterdam’a gelen Türk işçileri tarafından 1980 yılında ibadetlerini yerine getirmeleri için satın alındı.

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