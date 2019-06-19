Bir gün önce fenalık geçirmişti!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, salı günü Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşılama töreninde fenalık geçirdi. İki dakika boyunca titreyen Merkel, düşmemek için direndi. Daha sonra basın toplantısında “Üç bardak su içtim. Şimdi çok iyiyim” dedi.
ALMAN kamuoyu, “Merkel’in nesi var” sorusuyla uğraşırken, Başbakan Merkel çarşamba günü yine hiçbir şey yokmuş gibi Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Ardından da programını aksatmadan Aşağı Saksonya’daki Goslar kentine gitti. Burada eski Dışişleri Bakanı ve SPD Lideri Sigmar Gabriel’i de ziyaret eden Merkel, tarihi Kaiserpfalz Meydanı’nda öğrencilerle bir tartışma programına katıldı.
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