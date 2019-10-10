Bir gün önce babasını ziyaret etmiş
Halle’de iki kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyen neonazi terörist Stephan B., saldırıdan bir gün önce babasını ziyaret etmiş.
OLAYIN ardından Bild gazetesine konuşan teröristin babası, Stephan B. 14 yaşındayken annesiyle ayrıldıklarını, Stephan’ın annesiyle birlikte kaldığını söyledi. Stephan’ın liseyi bitirdikten sonra iki dönem kimya bölümünde okuduğunu ancak ağır bir mide ameliyatından sonra öğrenimini yarıda bıraktığını belirten baba, oğluyla ilgili şunları söyledi: “O, hiç dünyayla ve kendisiyle barışık değildi. Hep suçu başkalarına atardı. Hiçbir arkadaşı yoktu ve hep internetle meşguldü.”
Terörist, saldırı sırasında kendi çektiği videoda da, “Yeteneksiz, başarısız biriyim. Yine kaybeden benim” diye suçluyor.
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