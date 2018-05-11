‘Bir daha büyük konuşmam’
Hamburg’u felç eden sağanak yağmurun ilk anlarına ilişkin görüntüleri Facebook’tan yorumlayarak paylaşan Ramazan Soyuer, yanıldığını anlayınca esprili ‘özeleştirilerde’ bulundu.
MÜMMELMANSBERG Caddesi’nde oturan Ramazan Soyuer, yağmurun ilk dakikalarında çektiği görüntüleri, “Almanya’da yağmur mevsimi. Günlerce yağar, yerde su kalmaz” yorumuyla paylaştı. Ancak yağmur şiddetini artırınca Soyuer acele davrandığını fark etti ve yağmur sularının sele dönüştüğünü gösteren bir görüntüyle birlikte, “Bir daha büyük konuşmam” yorumuyla paylaştı.
‘Özeleştiri’sini sürdüren Soyuer, “Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor” yorumuyla yeni bir görüntü daha paylaştı.
İKİ SAAT GEÇMEDİ Kİ...
Paylaşımlarıyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na konuşan Soyuer, “Resimleri çekip Facebook’a yükledim ve ‘Bakın, Almanya’da yağmur yağınca hiçbir yer suda kalmıyor’ diye yorum yazdım. Aradan iki saat geçmeden oturduğum evin arkasındaki ev sular altında kaldı. Oyun parkı ve otoparklar adeta dere yatağına dönüştü. 15 yıldır ilk kez böyle bir olayla karşılaştım” dedi.
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