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Türk eşinden boşanınca, Erdoğan, 'Ne yaptın?' diye sormuş

BERLİN
22.03.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

Alman Türk Toplumu’nun (DTG) ‘Bahar Daveti’nde konuşan Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk eşinden boşandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen esprili diyaloğu anlattı.

BİR zamanlar bir Türk kadınıyla evli olduğunu, ancak daha sonraları boşandıklarını hatırlatan Gabriel, bu yüzden Erdoğan'ın kendisine “Sen, bizim kardeşimizle ne yaptın?” diye sorduğunu, önce soruyu anlamadığını, sonra Erdoğan’ın, “Eğer bir daha bir Türk kadınla sorunun olursa, beni ara” dediğini anlattı.
Türkiye'yi çok gezdiğini, Türklerin sıcaklığının, duygusallığının her biçimini yaşadığını belirten Gabriel, “Biz Avrupalılar Türkiye'ye nasıl davranıyoruz, Türkiye bize nasıl davranıyor?” diye sordu ve Türkiye'nin Avrupa'yla bağlarının giderek zayıflamasına karşı uyardı. Gabriel, “Türkiye'yle ilişkilerin korunması ve bağların kopmaması biz Almanların ve Avrupa'nın yararına” dedi.

Türk eşinden boşanınca, Erdoğan, Ne yaptın diye sormuş

‘KAYIP GİTMESİNE İZİN VERMEYİZ’
İstanbul’daki Alman Lisesi’nin kısa bir süre önce 150’nci yılını kutladığını belirten Gabriel, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığına işaret ederek, “Böyle bir hazinenin elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ÜYE AYRILMIŞ
DTG Başkanı Gerd Andres de Türkiye ile Almanya arasında gerilen ilişkilerin birçok üyenin ayrılmasına neden olduğunu belirtti.
Toplantıya Meclis eski Başkanı Rita Süssmuth, Alman Sendikalar Birliği Başkanı Reiner Hoffmann da katıldı.

Türk eşinden boşanınca, Erdoğan, Ne yaptın diye sormuş

Etiketler: avrupadan haberler , Sigmar Gabriel , Tayyip Erdoğan , Alman Türk Toplumu
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