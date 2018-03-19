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Bir camiye daha saldırdılar

AA
19.03.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde bir camiye molotofkokteyli atıldı.

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye saat 03.00 sıralarında düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda cami hasar gördü. Olayın ardından saldırganlar kaçarken cami çevresinde kullanılmamış molotof kokteylleri bulundu.
Cami derneğinin eski başkanı İsa Baykuş, olayın çevre sakinleri tarafından polis ve itfaiyeye haber verildiğini, yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi. Baykuş, “Olayın ardından polis inceleme başlattı. Yetkililerden saldırganların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ, geçen hafta yaptığı açıklamada, sadece yılbaşından bu yana Almanya’da 27 camiye saldırı düzenlendiğini, 2017 yılının tamamında bu sayının 100 olduğunu belirtmişti.

Etiketler: avrupadan haberler
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