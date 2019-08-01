Bir anda kılıcını çıkarıp defalarda sapladı
Almanya’nın Stuttgart kentinde sokak ortasında 36 yaşındaki bir kişi kılıçla öldürüldü.
ALINAN bilgiye göre Stuttgart önceki akşam iki kişi tartışmaya başladı. Aralarından biri yanında bulundurduğu kılıcı aniden çıkararak 36 yaşındaki kişiye sapladı. Yoldan geçen çok sayıda kişinin gözü önünde meydana gelen olayda, çok sayıda kılıç darbesi alan talihsiz kişi olduğu yerde yere yığılarak hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden bisikletle kaçarak izini kaybettirdi. Helikopter destekli saatlerce süren aramalardan sonra polis saldırganı yakaladı. Katil ile ölen kişinin birbirini tanıdığı belirtilirken, olayın neden meydana geldiği öğrenilemedi.
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