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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.09.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Bir anda gaza basıp dört kişiyi ezerek öldürmüştü: Polis evini aradı

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Bir anda gaza basıp dört kişiyi ezerek öldürmüştü: Polis evini aradı

Berlin’de lüks spor otomobili Porsche ile şehir merkezinde trafik ışıklarında beklerken bir anda hızlanarak yayaların arasına dalan ve biri çocuk dört kişinin ölümüne neden olan 42 yaşındaki sürücü Michael M.’nin evinde arama yapıldı.

ALMANYA’da Porsche Jeep ile 30 Ağustos akşamı Berlin’in şehir merkezinde trafik ışıklarında bekleyen 42 yaşındaki Michael M., aniden hızlanarak kalkış yapmış ve hızla yolun kenarındaki korkulukları aşıp yayaların arasına dalmıştı. Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu ve 64 yaşında kadının da aralarında bulunduğu dört kişi yaşamını yitirişti. Ölenler arasında 28 yaşında bir İspanyol ile 29 yaşında bir İngiliz vatandaşı da buluyordu. Michael M., hafif yaralanmış, otomobilde bulunan eşi ve küçük kızı ise yara almadan kurtulmuştu.

YASAK TARTIŞMALARI BAŞLATTI

Kaza, yüksek beygir gücüne sahip motorların şehir içinde yasaklanması tartışmalarını başlatmıştı. Hakkında dikkatsizlik sonucu ölüme yol açmaktan soruşturma açılan Michael M. ise direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdiğini iddia etmişti. Polis, iddiaları araştırmak için sürücünün evinde arama yaptı. Aramayla ilgili bir açıklama yapılmazken, sürücünün epilepsi nöbeti geçirip geçirmediğine ilişkin doktor raporları ve ilaçların arandığı belirtildi.

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