Bir anda gaza basıp dört kişiyi ezerek öldürmüştü: Polis evini aradı
Berlin’de lüks spor otomobili Porsche ile şehir merkezinde trafik ışıklarında beklerken bir anda hızlanarak yayaların arasına dalan ve biri çocuk dört kişinin ölümüne neden olan 42 yaşındaki sürücü Michael M.’nin evinde arama yapıldı.
ALMANYA’da Porsche Jeep ile 30 Ağustos akşamı Berlin’in şehir merkezinde trafik ışıklarında bekleyen 42 yaşındaki Michael M., aniden hızlanarak kalkış yapmış ve hızla yolun kenarındaki korkulukları aşıp yayaların arasına dalmıştı. Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu ve 64 yaşında kadının da aralarında bulunduğu dört kişi yaşamını yitirişti. Ölenler arasında 28 yaşında bir İspanyol ile 29 yaşında bir İngiliz vatandaşı da buluyordu. Michael M., hafif yaralanmış, otomobilde bulunan eşi ve küçük kızı ise yara almadan kurtulmuştu.
YASAK TARTIŞMALARI BAŞLATTI
Kaza, yüksek beygir gücüne sahip motorların şehir içinde yasaklanması tartışmalarını başlatmıştı. Hakkında dikkatsizlik sonucu ölüme yol açmaktan soruşturma açılan Michael M. ise direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdiğini iddia etmişti. Polis, iddiaları araştırmak için sürücünün evinde arama yaptı. Aramayla ilgili bir açıklama yapılmazken, sürücünün epilepsi nöbeti geçirip geçirmediğine ilişkin doktor raporları ve ilaçların arandığı belirtildi.
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