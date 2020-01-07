Bir anda alev aldı! Yolcular kendilerini dışarıya attı...

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ne bağlı Hagen kentinde akşam saatlerinde içerisinde yolcu bulunan bir otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Otobüs şoförü ve yolcuların kendilerini yanan otobüsten dışarı attığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otobüs şoförü ve yolcular sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı. Otobüsteki yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.