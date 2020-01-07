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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Bir anda alev aldı! Yolcular kendilerini dışarıya attı...

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Bir anda alev aldı! Yolcular kendilerini dışarıya attı...

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı. Küle dönen otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ne bağlı Hagen kentinde akşam saatlerinde içerisinde yolcu bulunan bir otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Otobüs şoförü ve yolcuların kendilerini yanan otobüsten dışarı attığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Otobüs şoförü ve yolcular sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı. Otobüsteki yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bir anda alev aldı Yolcular kendilerini dışarıya attı...

 

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