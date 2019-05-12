‘Bir an önce Merkel’in koltuna mı oturmak istiyor’ sorusuna yanıt verdi
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya siyaset gündeminden düşmeyen ‘Başbakan Merkel ne kadar iktidarda kalacak? Kramp Karrenbauer, bir an önce Merkel’in koltuğuna mı oturmak istiyor?’ sorularına açıklık getirdi. Başbakan Merkel ne kadar daha koltuğunda kalacak? CDU parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer, bir an evvel Merkel’in koltuğuna oturmak için mi çalışıyor?
ALMANYA kamuoyu aylardır ‘Merkel koltuğunu ne zaman bıracak? Annegret Kramp Karrenbauer, bir an evvel Merkel’in koltuğuna oturmak için mi çalışıyor? sorularını tartışıyor. CDU Lideri Kramp Karrenbauer, kamuoyunun gündeminden düşmeyen bu sorulara yanıt verdi. CDU’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yeni bir program hazırlanacağını ve gelecek seçimlerdeki başbakan adayının 2020’de belirleneceğini açıklayan Kramp Karrenbauer, ‘2021 seçimlerinden önce başbakan olmayacağınıza garanti veriyor musunuz’ sorusuna, “Başbakan ve hükümet, bir yasama dönemi için seçildi. Vatandaşlar haklı olarak hükümetin seçimlerde vadettiği taahhütleri yerine getirmesini bekliyor. Ben de hükümet partisinin lideri olarak aynı görüşteyim. Kendi adıma söyleyim, bilinçli olarak erken bir başbakan değişimini düşünmüyorum” dedi.
MERKEL ARKADAŞ DEĞİL, YOL ARKADAŞI
Kramp Karrenbauer, ‘Başbakan Merkel’i bir arkadaş ya da destekçiniz olarak görüyor musunuz’ sorusunu ise şöyle cevapladı: “Arkadaşlık benim için çok özel bir kavram. Arkadaş deyince, çocukken birlikte oynadığım, okula ve üniversiteye birlikte gittiğim birini düşünüyorum. Ama biz bir nevi yol arkadaşı olduk. İlişkilerimiz eskiden olduğu gibi çok iyi. Destekçi mi kavramına gelince, bu kavramla da zorlanıyorum. O benim için kendisinden çok şey öğrenilecek biri.”
CDU lideri, Merkel’le ne kadar sık görüştükleri sorusuna ise “Hemen hemen her gün” yanıtını verdi.
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