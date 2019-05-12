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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
12.05.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

‘Bir an önce Merkel’in koltuna mı oturmak istiyor’ sorusuna yanıt verdi

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‘Bir an önce Merkel’in koltuna mı oturmak istiyor’ sorusuna yanıt verdi

CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya siyaset gündeminden düşmeyen ‘Başbakan Merkel ne kadar iktidarda kalacak? Kramp Karrenbauer, bir an önce Merkel’in koltuğuna mı oturmak istiyor?’ sorularına açıklık getirdi. Başbakan Merkel ne kadar daha koltuğunda kalacak? CDU parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer, bir an evvel Merkel’in koltuğuna oturmak için mi çalışıyor?

ALMANYA kamuoyu aylardır ‘Merkel koltuğunu ne zaman bıracak? Annegret Kramp Karrenbauer, bir an evvel Merkel’in koltuğuna oturmak için mi çalışıyor? sorularını tartışıyor. CDU Lideri Kramp Karrenbauer, kamuoyunun gündeminden düşmeyen bu sorulara yanıt verdi. CDU’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yeni bir program hazırlanacağını ve gelecek seçimlerdeki başbakan adayının 2020’de belirleneceğini açıklayan Kramp Karrenbauer, ‘2021 seçimlerinden önce başbakan olmayacağınıza garanti veriyor musunuz’ sorusuna, “Başbakan ve hükümet, bir yasama dönemi için seçildi. Vatandaşlar haklı olarak hükümetin seçimlerde vadettiği taahhütleri yerine getirmesini bekliyor. Ben de hükümet partisinin lideri olarak aynı görüşteyim. Kendi adıma söyleyim, bilinçli olarak erken bir başbakan değişimini düşünmüyorum” dedi.

‘Bir an önce Merkel’in koltuna mı oturmak istiyor’ sorusuna yanıt verdi

MERKEL ARKADAŞ DEĞİL, YOL ARKADAŞI
Kramp Karrenbauer, ‘Başbakan Merkel’i bir arkadaş ya da destekçiniz olarak görüyor musunuz’ sorusunu ise şöyle cevapladı: “Arkadaşlık benim için çok özel bir kavram. Arkadaş deyince, çocukken birlikte oynadığım, okula ve üniversiteye birlikte gittiğim birini düşünüyorum. Ama biz bir nevi yol arkadaşı olduk. İlişkilerimiz eskiden olduğu gibi çok iyi. Destekçi mi kavramına gelince, bu kavramla da zorlanıyorum. O benim için kendisinden çok şey öğrenilecek biri.”
CDU lideri, Merkel’le ne kadar sık görüştükleri sorusuna ise “Hemen hemen her gün” yanıtını verdi.

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