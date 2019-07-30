Bir aile yok oldu
Almanya’nın Oranienburg kenti yakınlarında meydana gelen kazada bir aile yok oldu. Karşıdan gelen TIR’la çarpışan otomobil hurdaya dönerken, otomobil içinde bulunan anne, baba ve çocuk yaşamını yitirdi.
POLİSİN verdiği bilgiye göre Baden Württemberg Eyaleti sınırları içinde kalan Böblingen plakalı otomobilde aynı aileye mensup üç kişi bulunuyordu. Karşı yönden gelen TIR’la henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışan otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan sürücü, eşi ve oğlu olay yerinde can verdi. Okulların tatil olmasıyla birlikte ailenin Baltık Denizi kıyısında tatil yapmayı planladığı sanılıyor. Polis, kazanın sebebini araştırmak için soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Baltık Denizi yönüne giden kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
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