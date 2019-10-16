Bir AfD’ye, diğeri Seehofer’e yüklendi
Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Almanya’nın Halle kentindeki ırkçı saldırıdan AfD’yi sorumlu tutarken, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise Seehofer’e yüklendi: “Uzun süre sağ gözü kördü.”
FEDERAL Meclis İçişleri Komisyonu, geçen hafta çarşamba günü iki kişinin öldüğü Halle’deki neonazi terör saldırısını gündemine aldı. Federal Savcı, basına kapalı yapılan komisyon toplantısında milletvekillerine soruşturmayla ilgili bilgi verdi. CDU’lu komisyon üyesi Marc Henrichmann (CDU) yaptığı açıklamada aşırı uçlarla mücadele etmede internetin daha sıkı kontrol edilmesinin önemine değindi. Henrichmann, “Aşırı sol veya sağ, diğer suçluların, radikallerin kendilerini internette bir saniye bile güvende hissetmemeleri gerekir” dedi.
‘SEEHOFER’İN SAĞ GÖZÜ KÖRDÜ’
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise aşırı sağcıların rahat suç işlemesinden dolayı Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i suçladı. Seehofer’in aşırı sağ tehlikeyi uzun süre görmezden geldiğini belirten Klingbeil, “Uzun süre sağ gözü kördü. Seehofer ile iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans Georg Maassen sağ tehikeyi uzun süre ciddiye almadılar. Yetkililer de bunları görmezden geldi” dedi.
AfD’NİN SORUMLULUĞU VAR
Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ise saldırıda aşırı sağcı AfD’nin sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Scholz “Bu ırkçı saldırı sadece internet ortamından kaynaklanmıyor. Eyalet meclislerinde ve Federal Meclis’te aşırı sağ söylemlerin seslendirmesinden de kaynaklanıyor. AfD, bunlarla bir ilgisinin olmadığını söyleyemez. Bu saldırıdaki sorumluluğunu yadsıyamaz” dedi.
Halle’deki saldırıda AfD’nin sorumluluğunun bulunduğunu daha önce Bavyera ve Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanları Joachim Herrmann (CSU) ile Boris Pistorius (SPD) da söylemişti.
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