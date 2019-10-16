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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Bir AfD’ye, diğeri Seehofer’e yüklendi

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Bir AfD’ye, diğeri Seehofer’e yüklendi

Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Almanya’nın Halle kentindeki ırkçı saldırıdan AfD’yi sorumlu tutarken, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise Seehofer’e yüklendi: “Uzun süre sağ gözü kördü.”

FEDERAL Meclis İçişleri Komisyonu, geçen hafta çarşamba günü iki kişinin öldüğü Halle’deki neonazi terör saldırısını gündemine aldı. Federal Savcı, basına kapalı yapılan komisyon toplantısında milletvekillerine soruşturmayla ilgili bilgi verdi. CDU’lu komisyon üyesi Marc Henrichmann (CDU) yaptığı açıklamada aşırı uçlarla mücadele etmede internetin daha sıkı kontrol edilmesinin önemine değindi. Henrichmann, “Aşırı sol veya sağ, diğer suçluların, radikallerin kendilerini internette bir saniye bile güvende hissetmemeleri gerekir” dedi.

‘SEEHOFER’İN SAĞ GÖZÜ KÖRDÜ
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise aşırı sağcıların rahat suç işlemesinden dolayı Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i suçladı. Seehofer’in aşırı sağ tehlikeyi uzun süre görmezden geldiğini belirten Klingbeil, “Uzun süre sağ gözü kördü. Seehofer ile iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans Georg Maassen sağ tehikeyi uzun süre ciddiye almadılar. Yetkililer de bunları görmezden geldi” dedi.

AfD’NİN SORUMLULUĞU VAR
Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ise saldırıda aşırı sağcı AfD’nin sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Scholz “Bu ırkçı saldırı sadece internet ortamından kaynaklanmıyor. Eyalet meclislerinde ve Federal Meclis’te aşırı sağ söylemlerin seslendirmesinden de kaynaklanıyor. AfD, bunlarla bir ilgisinin olmadığını söyleyemez. Bu saldırıdaki sorumluluğunu yadsıyamaz” dedi.
Halle’deki saldırıda AfD’nin sorumluluğunun bulunduğunu daha önce Bavyera ve Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanları Joachim Herrmann (CSU) ile Boris Pistorius (SPD) da söylemişti.

 

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