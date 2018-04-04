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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
04.04.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Binlerce genç sokağa çıkıp, ‘Buyrun ben Müslümanım’ diyecek

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Binlerce genç sokağa çıkıp, ‘Buyrun ben Müslümanım’ diyecek

IGMG, İngiltere’de geçen ay imzasız mektuplarla başlatılan ‘Bir Müslümanı Cezalandır’ kampanyasına karşı harekete geçti. Sokağa çıkacak binlerce genç, “Buyrun, ben Müslümanım” diyerek insanlarla diyaloğa geçecek, ön yargıları yıkmaya çalışacak.

Binlerce genç sokağa çıkıp, ‘Buyrun ben Müslümanım’ diyecekİSLAM Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatı, geçen ay İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen ‘Bir Müslümanı Cezalandır’ başlıklı imzasız mektuplarla 3 Nisan’da Müslümanlara saldırı yapılması çağrısına karşı bir hareket başlatıyor. Empatiyi teşvik etmek için harekete geçen IGMG, yarın İngiltere’de ve 7 Nisan’da Avrupa’nın çok sayıda ülkesinde yapılacak etkinlikte binlerce genç sokağa çıkacak.
Gençler, kamuya açık alanlarda, alışveriş caddelerinde, çarşılarda ve şehir merkezlerinde karşılaştıkları insanlarla, “Buyrun, ben Müslümanım” diyerek diyaloğa geçecek, bu şekilde ön yargıları ve korkuları yıkmaya çalışacak.

EN ETKİLİ YOL İLETİŞİM’
IGMG tarafından etkinlikle ilgili yapılan yazılı açıklamada, insanlarla bireysel olarak iletişime geçmenin, anlaşmayı ve empatiyi teşvik etmenin en iyi yolu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu gerçek, sayısız araştırmayla kanıtlanmıştır. İnsanların birbirleriyle temaslarının olmadığı yerlerde ön yargılar daha çok kendini gösterir. İslam düşmanlığının en yaygın olduğu yerler, Müslümanların en az oranda yaşadığı yerlerdir” denildi.

KÖPRÜLER KURULMALI
Konuyla ilgili açıklama yapan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ise şunları söyledi: “Bu etkinlikle birlikte, Müslümanlarla ve gayrimüslimlerle karşılıklı iletişimi ve arada köprüler kurulmasını teşvik etmek istiyoruz. Hedef, insanların yakınlaşması ve birbirlerini tanımasıdır. Bu vesileyle ön yargıların ve korkuların ortadan kalkacağını, karşılıklı anlayışın geliştirileceğini öngörüyoruz. Özellikle terör tehdidi ve İslam düşmanı gösterilerin gündemi sürekli olarak meşgul ettiği bu günlerde bu gibi etkinlikler daha da önem kazanmaktadır.”

GÜL VERİLECEK
IGMG, etkinlikle ilgili hazırladığı el ilanlarını da sokaklarda dağıtacak. Etkinliğin açıklaması yapılan el ilanlarında karşılıklı iletişimin neden önemli olduğu anlatılacak. Etkinliğe katılmayı kabul eden insanlara ise jest olarak birer gül hediye edilecek. Etkinlik, Avrupa genelinde 500’ü aşkın cami cemiyeti tarafından bulundukları bölgelerde bilgilendirme stantları eşliğinde gerçekleştirilecek.

PUANLAMA YAPMIŞLARDI
Mart ayında İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen ‘Bir Müslüman’ı Cezalandır’ başlıklı mektupta, Müslümanlar ‘tehdit’ olarak gösterilirken, 3 Nisan’da ‘beyaz çoğunluk’, bir Müslüman’a zarar vermeye davet edilmişti.
Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanmıştı.
İmzasız mektupta 10 ile 500 puan arasında ‘ödül’ verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de yer alıyordu.

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