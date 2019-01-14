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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Ing Image, Berlin
14.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Binlerce Euro dolandırmışlardı! Polis otelde yakaladı

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Binlerce Euro dolandırmışlardı! Polis otelde yakaladı

Türkiye kökenli dokuz kişiden oluşan çete, Türkiye’de kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı insanları dolandıranlardan ilham alıp aynı yöntemi Berlin’de de uygulamak istedi. Sahte Türk polisler, dolandırdıkları yaşlı kadın Berlin İçişleri Senatörünün komşusu çıkınca, kısa sürede polise yakayı ele verdi. Dolandırıcılardan ikisi yakalandı, yedi kişi aranıyor.

BERLİN’de yaşayan 90 yaşındaki kadını arayan iki kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Kadını telefonla arayan dolandırıcılar, “Evinizin soyulacağı bilgisini aldık. Hırsızlar sizin evdeki parayı ve mücevheratları çalacak. Paranızı ve değerli eşyanızı bize teslim edin. Emniyette tutacağız. Hırsızları yakalayınca size geri vereceğiz. Siz parayı ve mücevheratları poşete koyun. Poşeti de pencerenin önüne bırakın. Biz gelir alırız” diyerek ikna etti. Yaşlı kadın da kendisine söylenenleri yaptı. Sahte polisler de verdikleri saatte gidip içinde 94 bin Euro ve mücevherle dolu poşeti alıp oradan uzaklaştı. Yaşlı kadın dolandırıldığını anlayınca komşusu olan Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel’in kapısını çaldı.

Binlerce Euro dolandırmışlardı Polis otelde yakaladı

BİRİ OTELDE YAKALANDI
Durumu senatöre anlattı. Olaya çok sinirlenen Senatör Geisel, derhal polisleri görevlendirdi. Kendisi de bizzat soruşturmayla ilgilendi. İki dolandırıcı üç gün içinde yakalandı. Polis yakalanan iki kişinin 25 ve 26 yaşında hem Türk hem de Alman vatandaşı olduklarını açıkladı. Soygunculardan biri Wedding semtinde, diğeri de Halensee’de bir otelde yakalandı. Yakalanan iki kişinin uzun süredir polisin peşinde olduğu dokuz kişilik bir dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin aynı yöntemle başka insanları da dolandırdığı belirlendi. Dokuz kişilik çetenin diğer yedi üyesi ise aranıyor.

 

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