Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin
GeriAvrupa Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP - Reuters
09.09.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin

British Airways (BA) yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları iki günlük greve başladı. İngiltere’den kalkış yapacak binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulurken yaklaşık bin 600 uçuşun iptal edileceği duyuruldu.

 

İNGİLİZ havayolları British Airways (BA) pilotları iki günlük greve başlattı. British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları bugün ve yarın olmak üzere iki günlük greve gitti. İngiltere’den kalkış yapacak BA uçuşlarının büyük kısmında iptal yaşanırken binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunuldu.
BA’den yapılan açıklamada pilotları temsil eden İngiliz Pilotlar Derneği (Balpa) ile yeniden görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin
GÜNLÜK MALİYET 40 MİLYON STERLİN
İngiliz basını ise grevin şirkete günlük maliyetinin yaklaşık 40 milyon sterlin olduğunu duyurdu. Greve toplam 4 bin pilotun katıldığı, planlanan bin 600 uçuşun iptal edileceği tahmin ediliyor. Pilotlar temmuz ayında üç yıl boyunca yapılacak yüzde 11,5 seviyesindeki ücret artışını kabul etmemişti.
Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin

Geçen hafta İngiltere Başbakanlığı, British Airways yönetimine ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sendikaların ve British Airways’in masaya gelerek bu işi halletmesi gerekiyor. Halk bundan daha azını beklemiyor. Kimsenin seyahat planı aksamamalı ve tatili mahvolmamalı.” ifadelerine yer verilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin
Londra’da 4 katlı binada yangın
Tipi, suçundan fazla ilgi çekince arama ilanı kaldırıldı
Bertelsmann Vakfı açıkladı: 2025’te açık 26 bin 300 olacak