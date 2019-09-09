Bin 600 uçuş iptal: Havalimanlarına gelmeyin
British Airways (BA) yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları iki günlük greve başladı. İngiltere’den kalkış yapacak binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulurken yaklaşık bin 600 uçuşun iptal edileceği duyuruldu.
İNGİLİZ havayolları British Airways (BA) pilotları iki günlük greve başlattı. British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları bugün ve yarın olmak üzere iki günlük greve gitti. İngiltere’den kalkış yapacak BA uçuşlarının büyük kısmında iptal yaşanırken binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunuldu.
BA’den yapılan açıklamada pilotları temsil eden İngiliz Pilotlar Derneği (Balpa) ile yeniden görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.GÜNLÜK MALİYET 40 MİLYON STERLİN
İngiliz basını ise grevin şirkete günlük maliyetinin yaklaşık 40 milyon sterlin olduğunu duyurdu. Greve toplam 4 bin pilotun katıldığı, planlanan bin 600 uçuşun iptal edileceği tahmin ediliyor. Pilotlar temmuz ayında üç yıl boyunca yapılacak yüzde 11,5 seviyesindeki ücret artışını kabul etmemişti.
Geçen hafta İngiltere Başbakanlığı, British Airways yönetimine ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sendikaların ve British Airways’in masaya gelerek bu işi halletmesi gerekiyor. Halk bundan daha azını beklemiyor. Kimsenin seyahat planı aksamamalı ve tatili mahvolmamalı.” ifadelerine yer verilmişti.
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