Bilseydim ayrılırdım
Juventus'ta Chiellini ve Manduzkic ile birlikte Şampiyonlar Ligi listesinin dışında kalan Emre Can, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bu kararın sebebini bilmediğine vurgu yapan Emre Can, "Bu karar bende şok etkisi yarattı. Çok kızgınım. Kulüp bana başka sözler verdi. Ancak Sarri beni aradı ve bir dakikadan daha az bir konuşmayla kadroda olmadığımı söyledi. Hiçbir sebep açıklanmadı" dedi. Transfer itirafında da bulunan Emre Can, "Ben ve menajerim, transfer döneminde bazı kulüplerle temas kurduk. Ancak Juventus ile yapılan görüşme sonrasında takımda kalmaya karar verdim. Benim için ilk şart Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Böyle olacağını bilseydim, kalmazdım" şeklinde konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle