‘Bilecik peşkiri’ Almanya’da görücüye çıkacak
Bilecik Belediyesinin girişimleriyle tekrar canlandırılan peşkir dokuma, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek ‘Kitap ve Kültür Fuarı’nda tanıtılacak.
BİLECİK Belediyesince Osmanlı El Sanatları Merkezi’nde açılan kurslara katılan kadınlar, saatlerce emek vererek peşkir dokuyor. Peşkirler, Türkiye’nin birçok iline hediyelik eşya olarak satılıyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yerli ve milli ürün kullanımının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli ürünlerin kullanımına ilişkin hassasiyeti doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Can, “Biz de 1960’lı yıllara kadar da devam etmiş olan Osmanlı döneminden beri hanımlarımız tarafından üretilen ve giyilen peşkiri tekrar gündeme getirdik. Temel felsefe hem geleneklerimizin devam etmesi hem de sağlıklı bir şekilde bu ürünlerimizin kullanılması. Bu zanaatı yaşattıkları için hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Ne olursa olsun paramızı dışarıya harcamayalım. Yerli malı kullanalım. Milli olalım” dedi.
İPEK İPLİKLER KULLANIYORUZ
Eğitmen Nagihan Güneş ise 6 yıldır bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ve büyük aşamalar kat ettiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Genellikle pamuk yün, ipek ve keten iplikleri kullanıyoruz. İki türlü desen çalışması yapıyoruz. Biri yöresel, diğeri sanatsal. Geçmişte ilimizde ipek böçekçiliği yapılıyordu. Bu nedenle ipek iplikleri kullanıyoruz. İlimizin tanıtımını yapmış oluyoruz. Ürünlerimiz genellikle hediyelik olarak tercih ediliyor. Özellikle yurt dışına giden misafirlerimiz hediyeliklerini bizden tercih ediyorlar. Almanya’da yarın başlayacak bir fuarda ürünlerimizin tanıtımı yapılacak. Bir desenli peşkirimiz bazen 3 gün bazen bir hafta sürebiliyor. Bu da ürünlerimize ayrı bir değer katıyor. Kişi kullanmasa bile sandığına atıyor. Gelecek kuşaklara kültürümüzü, kültürel değerlerimizi taşımak adına bunu ayakta tutmuş oluyoruz.”
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