‘Bilecik peşkiri’ Almanya’da görücüye çıkacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
AA
20.12.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

‘Bilecik peşkiri’ Almanya’da görücüye çıkacak

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‘Bilecik peşkiri’ Almanya’da görücüye çıkacak

Bilecik Belediyesinin girişimleriyle tekrar canlandırılan peşkir dokuma, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek ‘Kitap ve Kültür Fuarı’nda tanıtılacak.

BİLECİK Belediyesince Osmanlı El Sanatları Merkezi’nde açılan kurslara katılan kadınlar, saatlerce emek vererek peşkir dokuyor. Peşkirler, Türkiye’nin birçok iline hediyelik eşya olarak satılıyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yerli ve milli ürün kullanımının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli ürünlerin kullanımına ilişkin hassasiyeti doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Can, “Biz de 1960’lı yıllara kadar da devam etmiş olan Osmanlı döneminden beri hanımlarımız tarafından üretilen ve giyilen peşkiri tekrar gündeme getirdik. Temel felsefe hem geleneklerimizin devam etmesi hem de sağlıklı bir şekilde bu ürünlerimizin kullanılması. Bu zanaatı yaşattıkları için hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Ne olursa olsun paramızı dışarıya harcamayalım. Yerli malı kullanalım. Milli olalım” dedi.

İPEK İPLİKLER KULLANIYORUZ
Eğitmen Nagihan Güneş ise 6 yıldır bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ve büyük aşamalar kat ettiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Genellikle pamuk yün, ipek ve keten iplikleri kullanıyoruz. İki türlü desen çalışması yapıyoruz. Biri yöresel, diğeri sanatsal. Geçmişte ilimizde ipek böçekçiliği yapılıyordu. Bu nedenle ipek iplikleri kullanıyoruz. İlimizin tanıtımını yapmış oluyoruz. Ürünlerimiz genellikle hediyelik olarak tercih ediliyor. Özellikle yurt dışına giden misafirlerimiz hediyeliklerini bizden tercih ediyorlar. Almanya’da yarın başlayacak bir fuarda ürünlerimizin tanıtımı yapılacak. Bir desenli peşkirimiz bazen 3 gün bazen bir hafta sürebiliyor. Bu da ürünlerimize ayrı bir değer katıyor. Kişi kullanmasa bile sandığına atıyor. Gelecek kuşaklara kültürümüzü, kültürel değerlerimizi taşımak adına bunu ayakta tutmuş oluyoruz.”

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