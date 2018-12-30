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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
30.12.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Bild’in, DİTİB’i hedef gösteren cami haberine tepki

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Bild’in, DİTİB’i hedef gösteren cami haberine tepki

Bild gazetesinin ‘Terör parası Almanya’daki camileri nasıl finanse ediyor?’ başlıklı haberinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln’deki Merkez Camisi’nin fotoğrafını kullanmasına tepki yağdı.

YURT dışından Almanya’daki camilere şüpheli para akışı olduğunu iddia eden haberde terör başlığı ile DİTİB camisinin yan yana getirilmesine ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere birçok kesim sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ettiği’ gerekçesiyle Bild gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yeneroğlu, “Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bu şekilde terör ve camileri devamlı bir arada gösterip, Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ediyor. Redaksiyon (gazete yönetimi), camilere yönelik kundaklama girişimlerinin azmettiricisi olmaktan memnun herhalde. Suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Bild’in, DİTİB’i hedef gösteren cami haberine tepki
Mustafa Yeneroğlu

CAMİLERİMİZ BARIŞ MERKEZİDİR
Avukat Fatih Zingal ise sosyal medya hesabından, habere tepki göstererek, gazeteyi sorumlu haberciliğe davet etti. Zingal, “Başlıkta ‘terör parası’ ile finanse edilen camiler, resimde görülen ise Köln’deki DİTİB Merkez Camisi. Terör ile hiçbir alakası olmayan en büyük cami kuruluşlarından birine ve Müslümanlara karşı işte bu şekilde nefret duyguları alevlendiriliyor. Sorumsuz gazetecilik, Bild gazetesinin yaptığı gibi olur” dedi.
Gazetenin terörle hiçbir ilişkisi olmayan DİTİB’i terör saflarına yerleştirmek istediğini kaydeden Zingal, “Camilerimize artan saldırılardan, bu şekilde kin ve nefret duygularını körükleyen gazeteciler ve medya organları da sorumludur. Camilerimiz terör yuvası değil, barış merkezidir” ifadelerini kullandı.

DİTİB HEDEF GÖSTERİLİYOR
Köln Türkleri Dayanışma Platformu sözcüsü Levent Taşkıran da söz konusu haberde DİTİB Merkez Camisi’nin fotoğrafının özellikle kullanılarak algı yönetimi yapıldığı ve DİTİB’in hedef gösterildiğini ifade etti. Taşkıran, “Psikolojik savaş metotlarıyla DİTİB ve Almanya’daki Türklere basın yoluyla açıkça savaş açılmış durumdadır” dedi. Bild gazetesinin söz konusu haberle Alman ceza kanununa göre suç işlediğini belirten Taşkıran, DİTİB’in gazeteye karşı tazminat ve ceza davası açması gerektiğini savundu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Almanya’da yaşayan Birol Aksoy ise sosyal medya hesabından Bild gazetesinin haberine tepki göstererek, tüm STK’ları açıklama yaparak DİTİB’in yanında olduklarını göstermeye davet etti. Aksoy, “Sivil toplum kurumları ve dernekler acil açıklamayla DİTİB’in yanındayız demeliler” dedi.
Söz konusu haberden dolayı Bild gazetesi aleyhine ayrıca internet üzerinden ‘Yanlışın düzeltilmesi’ başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bild gazetesinin yalan ve yanlış genelleme üzerinden yaptığı algı operasyonları basın özgürlüğü adı altında toplum içine nifak sokmaktadır, artık buna dur denilmelidir. 60 yılın üzerinde Avrupa’da yaşayan milletimize saygısızlık yapılmakta ve buna kimse sesini çıkarmamaktadır, Hükümetimiz, dolayısıyla Başbakanımız Sayın Angela Merkel bu yanlış haberlerin yapılmasına izin vermemelidir.”

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