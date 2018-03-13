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Bild, üstsüzlere veda etti

Deutsche Welle Türkçe
13.03.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

Almanya’nın yüksek tirajlı bulvar gazetesi Bild, kadınları incitici ve aşağılayıcı olduğu gerekçesiyle üstsüz kadın fotoğrafı yayımlamama kararı aldı.

ALMANYA’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, sayfalarında düzenli olarak üstsüz kadın fotoğrafı yayımlama politikasına son vereceğini açıkladı. Gazetenin pazartesi günkü nüshasında yayımlanan açıklamada, “Hem haber merkezinde hem de okuyucularımız arasındaki birçok kadının bu fotoğrafları incitici veya küçük düşürücü olarak algıladığına ilişkin kanımız son aylarda arttı” denildi.
“Erkekler, şimdi çok güçlü olmanız gerekiyor!” başlığı ile yayımlanan açıklamada, “Kendi üretimimiz olan üstsüz kadın fotoğraflarını artık yayımlamayacağız” denildi.

‘YENİ, DAHA ÇAĞDAŞ EROTİK FOTOĞRAF’
Açıklamada ‘Bild kızı’ fotoğraflarınınsa “yeni, daha çağdaş bir erotik fotoğraf tarzıyla” devam edeceği belirtildi. Erotik sanatın ve fotoğrafın özgür toplumların en önemli kazanımlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, erkeklerin eğlencesinin kadınları incitecek şekilde olamayacağına işaret edildi.
Bild, fotoğrafların “seçiminde çok daha dikkatli ve düşünceli olunacağını” ilan ederek “Günümüzde bu tür fotoğraflara erkeklerin olduğu kadar kadınların da bakışının önemli olduğu” vurgusu yaptı.
Bild gazetesi altı yıl önce de, ilk sayfadaki üstsüz kadın fotoğraflarını gazetenin iç sayfalarında yayımlama kararı almıştı.

Etiketler: avrupadan haberler
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