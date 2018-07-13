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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
13.07.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

BIG Partililer’den Alman Futbol Federasyonu’na Mesut Özil protestosu

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BIG Partililer’den Alman Futbol Federasyonu’na Mesut Özil protestosu

Almanya’da Türklerin kurduğu BIG Partisi, Dünya Kupası sonrası tartışmaların odağındaki Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’a sahip çıktı. BIG Partililer, kurumsal ırkçılık yaptığını ileri sürdükleri Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) Frankfurt’taki merkezinin girişine siyah çelenk bıraktı.

BIG Partisi gençlik örgütü üyeleri, Mesut Özil’e karşı linç kampanyası düzenlediği gerekçesiyle Alman Futbol Federasyonu’na siyah çelenkle, üzerinde ‘Saygı’ ve ‘Irkçılığa hayır’ yazılı kırmızı güller bıraktı. BIG Partililer, kırmızı güllerin, Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff ile DFB Başkanı Rheinhard Grindel’e kırmızı kart anlamına geldiğini söyledi. 

BIG Partisi gençlik örgütü JUBIG Başkanı Ömer Faruk Bayraktar, Menajer Bierhoff’un “Sportif açıdan Özil’den feragat edilmeli miydi, düşünmek gerekirdi” sözleriyle Türk asıllı milli futbolcuya karşı linç kampanyasını derinleştirdiğini savundu. Almanya’nın aldığı kötü sonuç nedeniyle Bierhoff’u sorumluluk almaya davet eden Bayraktar, “57 yıla ulaşan göç tarihine rağmen, göçmen asıllı bir futbolcunun ifadelerini değerlendirirken duyarlılık eksikliği var. Mesut Özil gibi Almanya’da doğup iki dilli büyüyen, Almanya ve Türkiye’nin kimliğini etkilediği oyuncular, ülkemiz için zenginliktir. Özil’den Türk kimliğini bırakması, anne ve babasının ülkesinden tamamen kopması isteniyor” dedi.

BIG Partililer’den Alman Futbol Federasyonu’na Mesut Özil protestosu
JUBIG Başkanı Ömer Faruk Bayraktar, gazetecilere okuduğu basın açıklamasını, DFB’nin posta kutusuna bıraktı.

‘SAYGI’ SLOGANLARINI HATIRLATTI
Özil’den tatilinden sonra açıklama beklediğini kaydeden DFB Başkanı Grindel’i de sert şekilde eleştiren Bayraktar, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:
“Grindel’in sözleri bu tartışmanın kremasıdır. Böyle bir açıklama taraftarı tatmin eder mi, tartışılır. Zira İlkay Gündoğan açıklama yapmasına rağmen, milli maçta ıslıklanmıştı. Biz Grindel’e Anayasa’nın 5’inci maddesiyle güvence altına aldığı düşünce ve ifade özgürlüğünü hatırlatıyoruz. Milyonlarca üyesi bulunan bir kurumun başkanı olarak toplum ve spor için büyük sorumluluk sahibi olması gereken Griendel, başlattığı Özil tartışmasıyla bunun gereğini yerine getirmiyor. Özil üzerindeki baskı, ülkedeki kurumsal ırkçılığın derinliğini de gösteriyor. DFB’ye sahip olduğu değerleri nedeniyle, bu ırkçılığa karşı çıkması gerekir. DFB’ye FIFA ve UEFA’nın ‘Saygı’ sloganını hatırlatırız.”

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