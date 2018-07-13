BIG Partililer’den Alman Futbol Federasyonu’na Mesut Özil protestosu
Almanya’da Türklerin kurduğu BIG Partisi, Dünya Kupası sonrası tartışmaların odağındaki Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’a sahip çıktı. BIG Partililer, kurumsal ırkçılık yaptığını ileri sürdükleri Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) Frankfurt’taki merkezinin girişine siyah çelenk bıraktı.
BIG Partisi gençlik örgütü üyeleri, Mesut Özil’e karşı linç kampanyası düzenlediği gerekçesiyle Alman Futbol Federasyonu’na siyah çelenkle, üzerinde ‘Saygı’ ve ‘Irkçılığa hayır’ yazılı kırmızı güller bıraktı. BIG Partililer, kırmızı güllerin, Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff ile DFB Başkanı Rheinhard Grindel’e kırmızı kart anlamına geldiğini söyledi.
BIG Partisi gençlik örgütü JUBIG Başkanı Ömer Faruk Bayraktar, Menajer Bierhoff’un “Sportif açıdan Özil’den feragat edilmeli miydi, düşünmek gerekirdi” sözleriyle Türk asıllı milli futbolcuya karşı linç kampanyasını derinleştirdiğini savundu. Almanya’nın aldığı kötü sonuç nedeniyle Bierhoff’u sorumluluk almaya davet eden Bayraktar, “57 yıla ulaşan göç tarihine rağmen, göçmen asıllı bir futbolcunun ifadelerini değerlendirirken duyarlılık eksikliği var. Mesut Özil gibi Almanya’da doğup iki dilli büyüyen, Almanya ve Türkiye’nin kimliğini etkilediği oyuncular, ülkemiz için zenginliktir. Özil’den Türk kimliğini bırakması, anne ve babasının ülkesinden tamamen kopması isteniyor” dedi.
JUBIG Başkanı Ömer Faruk Bayraktar, gazetecilere okuduğu basın açıklamasını, DFB’nin posta kutusuna bıraktı.
‘SAYGI’ SLOGANLARINI HATIRLATTI
Özil’den tatilinden sonra açıklama beklediğini kaydeden DFB Başkanı Grindel’i de sert şekilde eleştiren Bayraktar, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:
“Grindel’in sözleri bu tartışmanın kremasıdır. Böyle bir açıklama taraftarı tatmin eder mi, tartışılır. Zira İlkay Gündoğan açıklama yapmasına rağmen, milli maçta ıslıklanmıştı. Biz Grindel’e Anayasa’nın 5’inci maddesiyle güvence altına aldığı düşünce ve ifade özgürlüğünü hatırlatıyoruz. Milyonlarca üyesi bulunan bir kurumun başkanı olarak toplum ve spor için büyük sorumluluk sahibi olması gereken Griendel, başlattığı Özil tartışmasıyla bunun gereğini yerine getirmiyor. Özil üzerindeki baskı, ülkedeki kurumsal ırkçılığın derinliğini de gösteriyor. DFB’ye sahip olduğu değerleri nedeniyle, bu ırkçılığa karşı çıkması gerekir. DFB’ye FIFA ve UEFA’nın ‘Saygı’ sloganını hatırlatırız.”
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